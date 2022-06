Perché fare il 730 online: vantaggi e scadenze

Quando arriva il momento di fare il 730 molte persone vanno in confusione perché non sanno come procedere e hanno paura di dimenticare le scadenze. Il 730 è il modello che può essere utilizzato per fare la dichiarazione dei redditi. In base ai calcoli che vengono effettuati per la propria dichiarazione dei redditi è possibile poter ottenere un rimborso o dover pagare una somma, se si è a debito. Ogni situazione è singolare e può variare anche dalle proprietà immobiliari e altri fattori economici. Questo modello può essere compilato in diverse modalità: una soluzione comoda e sempre più utilizzata è il 730 online, che si può fare tramite un software direttamente da casa e si può essere seguiti passo passo. Dato che molte persone hanno ancora parecchi dubbi in merito, vogliamo elencare tutti i maggiori vantaggi di effettuare la dichiarazione dei redditi online.

730 online, semplice e sicuro

Fare il 730 online è molto facile se ci si affida ad una piattaforma dedicata e sicura. Si può inviare tutta la documentazione direttamente da casa tramite PC o smartphone, saltando le code degli uffici e evitando il traffico in macchina. Per poter sfruttare questa soluzione bisogna registrarsi, inserendo tutti i dati personali, per poi affidarsi ad un team di professionisti che aiutano passo passo gli utenti e predispongono il Modello 730, così come avviene in qualsiasi ufficio fisico.

La paura più grande che hanno le persone che vogliono fare il 730 online è quella di poter sbagliare qualcosa in fase di compilazione o revisione: ciò però non può accadere perché viene sempre fatto un controllo prima di inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Inoltre è possibile fare domande e chiedere un consulto agli esperti nella piattaforma, non si viene mai lasciati da soli.

Grazie al 730 online è possibile avere un archivio digitale in cui si trova tutta la nostra documentazione, sempre accessibile in ogni momento. In questo modo avremo a portata di mano tutto ciò che ci serve in caso di dubbi. Inserendo i documenti online si riducono le probabilità di perderli, cosa che invece può avvenire più facilmente per dei fogli fisici.

Scadenze e documentazione necessaria

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi bisogna fare attenzione a rispettare le scadenze, che vengono comunicate nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio della dichiarazione dei redditi bisogna considerare due diverse scadenze a seconda del Modello utilizzato:

fino al 30 settembre (modello 730)

fino al 30 novembre (modello Redditi Persone Fisiche).

Il 30 settembre 2022 è la data ultima per poter inviare il 730, non bisogna quindi andare oltre questo giorno. La dichiarazione dei redditi è utile anche per detrarre alcune spese, tra cui le spese di visite mediche o medicine, spese funebri, interventi edili e di riqualificazione energetica, premi assicurativi e molto altro. Oltre ai redditi percepiti, bisogna quindi presentare scontrini e ricevute di tutto ciò che può essere detraibile in modo da ricevere in caso un rimborso. Questo si può fare anche se si fa il 730 online, che è sicuramente una soluzione vantaggiosa perché ci permette di mandare tutta la documentazione in via telematica, senza doverci muovere da casa o gestire i fogli cartacei.

In base alla propria situazione personale, si può scegliere il metodo più conveniente e comodo. In ogni caso, non c’è nessun calcolo matematico da fare in autonomia, ciò che dobbiamo fare è inviare i documenti esatti per poter inviare il modulo e ricevere un eventuale rimborso in busta paga o nella pensione. Affidarsi ad un piattaforma online ci permette di avere un archivio dei documenti digitale e di avere tutto sotto controllo tramite un’app dedicata. Per i più giovani si tratta di una soluzione davvero utile e vantaggiosa.