Print4All: tra le soluzioni Epson, la novità SureColor G

Si rinnova la presenza di Epson a Print4All (FieraMilano, 27-30 maggio 2025), l’evento dedicato ai settori stampa e converting. In questo scenario, Epson espone al padiglione 11-stand 21 alcune soluzioni della linea SureColor, con focus principale sul modello SureColor G6000, prima stampante Direct-to-Film della serie G, che consente di trasferire su numerosi tessuti la stampa realizzata su film. A completare il ventaglio di macchine in mostra sono presenti SureColor R5000, S9100, F9500H e V7000.

Estremamente affidabile, la linea SureColor contempla numerosi modelli di largo formato progettati specificatamente per applicazioni a sublimazione (serie F), per il signage e cartellonistica (serie S), e per la fotografia professionale (serie P).

“Con la nostra partecipazione a Print4All – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – ribadiamo ancora una volta il nostro impegno nel mettere a disposizione dei clienti soluzioni di stampa digitale volte a garantire affidabilità, facilità d’uso, produttività e sostenibilità, il tutto con l’obiettivo di soddisfare quelle realtà che desiderano ampliare le capacità di stampa e di conseguenza aumentare l’offerta e le opportunità di business.”

Dalla parte dei visitatori: cosa c’è nello stand Epson a Print4All?

SureColor G6000: stampa con transfer di qualità superiore su molteplici tessuti

Annunciato di recente, questo modello molto versatile permette di ottenere stampe nitide, ben definite, ricche di dettagli e, grazie a sistemi automatici di pulizia, riduce al minimo gli interventi manuali di manutenzione. In più, un sistema di circolazione dell’inchiostro bianco derivato dagli affidabili sistemi in uso sulle stampanti DTG, assicura continuità durante la produzione, evitando intasamenti e sedimentazioni.

“Oltre a segnare l’ingresso nel mercato strategico DTFilm – spiega Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – SC-G6000 ha l’obiettivo di fornire una valida alternativa sul mercato e si aggiunge alle attuali soluzioni ibride a foglio DTG-DTFilm, disponibili con i modelli SC-F1000, SC-F2200 e SC-F3000. Non solo: unisce tecnologie comprovate e funzionalità affidabili per produrre risultati straordinari, semplificando i processi operativi.”

SureColor S9100: ampio gamut cromatico e testine sostituibili dall’operatore

Top di gamma per il signage, SureColor-S9100 consente di realizzare una vasta gamma di stampati, tra cui cartellonistica pubblicitaria, decorazioni murali, rivestimento di veicoli e di svariati elementi e superfici d’arredo. È dotata di sacche di inchiostro eco-solvent da 800ml o 1500ml con 11 colori (CMYK, rosso, arancione, nero chiaro, ciano chiaro, magenta chiaro, verde e bianco) che, grazie all’aggiunta del nuovo inchiostro verde, offrono uno spazio colore ancora più ampio del modello S80600 e stampano gradazioni morbide su un’estesa gamma di supporti.

SureColor F9500H: colori fluo e semplicità nella sostituzione degli inchiostri

Ideale per applicazioni che spaziano dall’abbigliamento sportivo e soft signage all’arredamento per la casa e la moda, questo modello è dotato di 6 colori e a seconda delle configurazioni offre caratteristiche specifiche per i target di riferimento: un ampio spazio colore se configurata con arancione e viola, una ridotta granulosità e una migliore gradazione della quadricromia se configurata con ciano chiaro e magenta chiaro, oppure fluorescenze vivaci per l’abbigliamento sportivo se configurata con rosa e giallo fluorescenti. Non solo: le sacche di inchiostro da 1,6 litri sostituibili senza interrompere la stampa permettono di aumentare la produttività riducendo i fermi macchina; a limitare i tempi di inattività è anche la funzione Self-Repair per la sostituzione della testina di stampa direttamente dall’operatore.

SureColor V7000: la prima stampante piana UV LED di Epson

Ideale per le aziende di signage che necessitano di una produttività elevata e di costi complessivi di gestione inferiori, senza compromettere i risultati, SureColor V7000, in mostra a Print4All, consente di ottenere risultati costanti di alta qualità. Prima stampante piana UV LED di Epson per il mondo del signage, utilizza un set di 10 inchiostri UV UltraChrome di Epson, tra cui rosso, grigio, bianco e vernice e garantisce una riproduzione accurata delle cromie, oltre a stampare a elevata velocità e su un’ampia gamma di supporti (tra cui acrilici, policarbonati, PVC, vetro, alluminio, metallo, poliestere, legno e pietra) fino a 80 mm di spessore.

SureColor SC-R5000 è la prima stampante Epson con inchiostri in resina

Gli inchiostri in resina – ecocompatibili e privi di odori (adatti, ad esempio, per la stampa di carta da parati) – sono la peculiarità di questa stampante di largo formato da 64 pollici, che offre prestazioni elevate e garantisce il controllo cromatico: il monitoraggio preciso della temperatura assicura infatti che il colore sia uniforme da un margine all’altro e dal bordo superiore a quello inferiore. Infine, l’efficiente processo di asciugatura e di polimerizzazione consente la laminazione e il fine lavoro in giornata, riducendo i tempi di consegna.