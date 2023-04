Secsolutionforum 2023: scopri il programma dell’evento

Mancano meno di due settimane all’apertura dell’edizione 2023 di secsolutionforum che si svolgerà in formato digitale dal 26 al 28 Aprile (REGISTRATI ORA). L’edizione di quest’anno sarà particolarmente focalizzata su numerose e interessanti tavole rotonde e talk show, incentrati su temi di attualità e di assoluta importanza come l’odierno scenario energetico, le novità normative, la cybersicurezza e le relative problematiche. Si rinnovano anche quest’anno gli appuntamenti esclusivi dedicati a marketing, vendita e organizzazione aziendale.

Secsolutionforum è suddiviso in tre giornate, fruibili online, dove verranno affrontati i temi più attuali della sicurezza tra tavole rotonde, scenari, formazione e workshop e, attraverso l’interazione fra rappresentanti di autorità pubbliche e professionisti di settore, i partecipanti potranno apprezzare ogni soluzione trovare risposta a tutti i quesiti tecnico legali.

Il 26 Aprile è prevista la tavola rotonda di apertura: La resilienza che diventa tema normativo, dove interverranno Alvise Biffi – Vicepresidente di Assolombarda, Alessandro Bove – Ricercatore di tecnica e pianificazione e urbanistica, Università di Padova, Giulio lucci – Presidente di ANIE Sicurezza, Alessandro Manfredini – Presidente di AIPSA, Pierlurgi Perri – Avvocato, Professore di Sicurezza informatico, privacy e protezione dei dati sensibili, Università statale di Milano che analizzeranno i cambiamenti per la sicurezza fisica e logica in un contesto, come il nostro, dai contorni economico-politici indefiniti.

A seguire, insieme al Presidente Federprivacy Nicola Bernardi, si affronterà l’intersezione tra intelligenza artificiale, cybersecurity e data protection nella nuova società digitale, approfondendo le violazioni e prevenzioni da introdurre con l’eccezionale partecipazione di Guido Scorza – Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Marco Menegazzo – Colonello addetto al Comando Generale della Guardia di Finanza, Marco Soffientini – avvocato, esperto di Privacy e Diritto delle nuove Tecnologie e Pierluigi Perri – avvocato, Professore di “Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili”, Università Statale di Milano

Sempre durante la prima giornata gli installatori potranno assistere anche ad un importante momento di formazione in collaborazione con Confartigianato Impianti: Flavio Romanello – Presidente Nazionale Confartigianato Impiantisti Elettronici analizzerà i cambiamenti legati alla nuova definizione della lettera “B” all’interno del D.M. 37. Romano Mati – Direttivo Nazionale Confartigianato Elettricisti e Presidente Installatori Elettrici ed Elettronici Confartigianato Prato e Toscana, approfondirà le possibilità di abolire gli allegati del DM37/08. La formazione su queste novità in campo normativo è fondamentale per i professionisti della sicurezza che devono rimanere in regola con le certificazioni.

La pubblicazione del Decreto Controlli (DM 1.9.2021) ha dato inizio a una rivoluzione storica nel settore della manutenzione dei presidi antincendio: dall’entrata in vigore del decreto tale rivoluzione è entrata nella sua fase di attuazione concreta. E proprio in occasione della a seconda giornata Sandro Marinelli – Ingegnere Industriale Meccanico e Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, nonché Presidente M.A.I.A, farà una panoramica delle conseguenze che il decreto produrrà nel mondo degli appalti e più in generale nel mercato della sicurezza antincendio, presentando la strada che Associazione M.A.I.A.

sta intraprendendo al fianco dei propri associati, per una maggiore moralizzazione e professionalizzazione del mercato.

Il 28 aprile, ultimo giorno dell’evento digitale, durante l’approfondimento “Videosorveglianza urbana integrata – Smart City tra progettazione, trasformazione digitale, privacy e codice appalti: casi pratici e metodologia” Luca Leccisotti – Formatore manageriale della PA, esperto in appalti e procedure di gara telematiche illustrerà come il nuovo codice degli appalti pubblici 2023 – appena entrato in vigore – possa costituire un passaggio fondamentale, più chiaro e semplificato, con gare più semplici e trasparenti e con maggiore apertura alla concorrenza, soprattutto nel settore tecnologico e delle smart city.

I corsi che si terranno durante le tre giornate di Secsolutionforum 2023 saranno validati da vari Enti e daranno la possibilità di accedere a crediti formativi. Secsolutionforum 2023 continua a rappresentare un’opportunità unica per partecipare a corsi di formazione, incontri, workshop entrando in contatto con le aziende. Per partecipare gratuitamente è necessario registrarsi a questo link.