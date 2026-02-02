ServiceNow accelera l’AI nel Partner Program

ServiceNow annuncia significativi miglioramenti che riguardano il suo Partner Program globale, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione degli agenti AI. Questo comprende un Build Program riprogettato che apre l’ecosistema dei partner di ServiceNow a un maggior numero di innovatori e rafforza il ServiceNow Store come marketplace globale per gli agenti AI sviluppati dai partner stessi. Il programma consentirà a un gruppo più ampio di ISV, sviluppatori e partner tecnologici di creare, testare, certificare e distribuire soluzioni sulla piattaforma AI di ServiceNow, con oltre 1.000 partner, tra cui AutomatePro, SailPoint, che passeranno al nuovo programma. ServiceNow ha inoltre introdotto un portfolio di investimenti unificato e un modello di costo semplificato, progettati per alimentare la crescita guidata dai partner, migliorando l’innovazione, la differenziazione e la monetizzazione sulla piattaforma AI di ServiceNow.

L’ecosistema dei partner di ServiceNow continua a estendersi in termini di portata e impatto, con oltre 2.700 partner in tutto il mondo. Con il passaggio dei clienti all’implementazione dell’AI su larga scala, i partner svolgono un ruolo sempre più importante nel fornire casi d’uso specializzati, nell’accelerare l’implementazione e nel generare risultati aziendali misurabili. Un ecosistema di partner ampliato e aperto consente a ServiceNow di soddisfare la crescente domanda di agenti AI aziendali, di generative automation e di innovazione dei workflow specifici per il settore. Questi aggiornamenti forniscono ai partner di ServiceNow i programmi, gli investimenti e le funzionalità di cui hanno bisogno per guidare la nuova ondata di trasformazione basata sull’AI.

“ServiceNow sta costruendo un vivace ecosistema di partner per il futuro dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Michael Park, Senior Vice President, Global Partnerships and Channels di ServiceNow. “Semplificando il modo in cui i partner utilizzano la piattaforma AI di ServiceNow e ampliando il nostro impegno nell’innovazione congiunta con i partner, rendiamo più facile che mai per i partner creare soluzioni differenziate basate sull’intelligenza artificiale. Insieme, offriamo ai clienti tempi più rapidi e apriamo la strada a un nuovo capitolo nella creazione di valore attraverso l’AI, per le aziende di tutto il mondo”.

Un Build Program rivisto apre l’ecosistema dei partner di ServiceNow a un maggior numero di innovatori

Il rinnovato Build Program di ServiceNow semplifica notevolmente l’avvio, l’esplorazione di nuove idee e la differenziazione delle offerte da parte di ISV, sviluppatori e partner tecnologici, consentendo loro di introdurre nuove soluzioni sul mercato in modo più rapido. Questo porterà una nuova ondata di agenti, applicazioni e connettori di intelligenza artificiale sviluppati dai partner, che amplieranno il valore di ServiceNow per i clienti.

La struttura modernizzata del programma, con i livelli Registered, Select, Premier ed Elite, presenta importanti vantaggi e nuove opportunità per i partner di presentare le proprie soluzioni di AI nel ServiceNow Store, un marketplace globale per agenti di intelligenza artificiale pronti per l’uso aziendale. Un nuovo livello di accesso invita inoltre i partner aspiranti e in fase di ingresso a iniziare a sviluppare immediatamente con ServiceNow, offrendo loro accesso immediato a strumenti e risorse senza doversi prima registrare.

Entro marzo, oltre 1.000 partner esistenti entreranno a far parte del Build Program riprogettato, creando un gruppo unificato di innovatori che sviluppano soluzioni basate su AI sulla piattaforma ServiceNow.

Un portfolio di investimenti esteso rafforza il supporto lungo l’intero ciclo di vita dei partner

ServiceNow sta potenziando il suo ecosistema di partner con una strategia di investimento unificata per il 2026, progettata per stimolare la crescita, alimentare l’innovazione e aiutare i partner a raggiungere risultati in tempi più rapidi e insieme. L’ampio portfolio di investimenti dei partner fornisce un supporto significativo in ogni fase del percorso, dalla creazione della domanda alla chiusura di accordi fino alla promozione di implementazioni di successo, grazie a un maggiore investimento in incentivi, premi e programmi di co-marketing.

I componenti chiave includono:

Market Development Fund (MDF): Nuove opportunità di finanziamento e rimborso del 100% per attività selezionate, consentendo ai partner idonei di creare domanda e generare una pipeline.

Strategic Investment Fund (SIF): Finanziamenti mirati per accelerare le opportunità ad alto impatto per i clienti e ottenere risultati più rapidi.

Incentivi a Sell-through, installazione e specializzazione: Premi che riconoscono i partner che generano valore per il cliente e approfondiscono le competenze tecniche nell’ambito della piattaforma ServiceNow AI.

Ogni elemento del programma è allineato ai nuovi livelli di partnership ServiceNow, garantendo ai partner l’opportunità di accedere al momento giusto al supporto più appropriato, con vantaggi che crescono di pari passo con il successo delle iniziative.

Per semplificare ulteriormente il coinvolgimento dei partner e ridurre le complessità legate alla crescita dell’ecosistema, ServiceNow sta inoltre introducendo una struttura tariffaria semplificata. Con effetto immediato, tutti i partner globali passeranno a una quota associativa annuale unica e semplificata. Questa modifica riflette il feedback diretto dei partner ed è progettata per creare una struttura più semplice ed equa che consenta ai partner di concentrarsi sullo sviluppo, l’innovazione e l’ingresso sul mercato, piuttosto che gestire le complesse tariffe dei programmi.

Il feedback dei partner

Grazie alle minori barriere all’ingresso e ai percorsi più chiari verso il valore, i partner apprezzano la possibilità di creare più facilmente soluzioni differenziate basate sull’intelligenza artificiale, raggiungere i clienti tramite ServiceNow Store e distribuire le proprie soluzioni sulla piattaforma ServiceNow AI.