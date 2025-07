SICUREZZA 2025 “si fa in tre”

A Fiera Milano dal 19 al 21 novembre, SICUREZZA 2025, la manifestazione leader per la security & fire, si presenterà con una nuova impostazione dei contenuti, suddivisi in tre giornate tematiche verticali: Cyber Day, Security Day e Job in Security. Una scelta pensata per offrire ai professionisti del settore un aggiornamento su misura, allineato alle sfide normative, applicative e professionali del settore.

Gli incontri di SICUREZZA 2025 si svolgeranno principalmente nella Cyber & Security Arena, spazio cardine per la formazione e l’informazione all’interno della manifestazione. A completare l’offerta, i Security Talk, un secondo polo di approfondimento dove le principali associazioni italiane del settore – AISS, AIPS, ANIE SICUREZZA e CONFEDERSICUREZZA – faranno il punto su tematiche normative e sui rispettivi mercati di riferimento, security, vigilanza e antincendio.

Attraverso convegni, workshop e brevi talk che coinvolgeranno esperti, stakeholder, associazioni e istituzioni, SICUREZZA 2025 si propone dunque come piattaforma di conoscenza e sviluppo per affrontare le sfide più urgenti: dall’impatto delle nuove direttive europee (NIS2, CER, CRA), all’evoluzione delle soluzioni nei grandi contesti applicativi, fino alla formazione delle nuove generazioni di professionisti.

Le giornate di SICUREZZA 2025

Cyber Day – Proteggere il futuro digitale

Si comincia il 19 novembre con il Cyber Day, la giornata di SICUREZZA 2025 interamente dedicata alla sicurezza digitale, in un momento in cui il confine tra sicurezza fisica e digitale diventa sempre più labile e le minacce informatiche crescono in intensità e complessità. Il confronto si concentrerà sulle nuove direttive europee – NIS2, CER e CRA – pilastri fondamentali di una strategia comune per garantire una maggiore resilienza e protezione delle reti, dei sistemi informatici e dei servizi essenziali.

Si parlerà anche di come la cybersecurity debba ormai essere considerata un asset strategico, da integrare a tutti i livelli dell’organizzazione, e non un semplice elemento tecnico. Riflettori puntati su approcci avanzati come il modello Zero Trust e sulla necessità di proteggere l’intera filiera, anche attraverso una governance solida e collaborazioni efficaci tra imprese e fornitori.

Security Day – Sicurezza su misura nei contesti critici

Il 20 novembre sarà la volta del Security Day, che sposterà l’attenzione sulle soluzioni applicative in contesti particolarmente complessi. Dalle banche al retail, dalle infrastrutture di trasporto ai grandi eventi internazionali – come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – fino alla protezione del patrimonio culturale, si esploreranno modelli e strumenti per garantire la sicurezza fisica in ambienti ad alta esposizione. Nella seconda giornata di SICUREZZA 2025 si discuterà di come l’integrazione tra tecnologie intelligenti, controllo accessi evoluto, videosorveglianza avanzata e gestione del rischio possa fare la differenza nel garantire continuità operativa e fiducia da parte degli utenti. Verranno anche approfondite nuove figure professionali richieste dal mercato, come i Travel Security Manager o i Cultural Security Manager, capaci di coniugare competenze tecnologiche, organizzative e normative nei loro specifici settori. Il messaggio sarà chiaro: la sicurezza oggi non è più standard, ma va progettata su misura, adattandosi al contesto e agli obiettivi specifici.

Job in Security – Nuove carriere nella sicurezza

La giornata conclusiva di SICUREZZA 2025, il 21 novembre, sarà dedicata a Job in Security, con uno sguardo rivolto al futuro del comparto e ai suoi protagonisti di domani. Una proposta pensata per i giovani e per chi vuole intraprendere o riconvertire la propria carriera nel settore della sicurezza, che oggi offre numerose opportunità professionali. Secondo recenti dati di settore, infatti, la carenza di personale qualificato rappresenta una delle principali criticità per le aziende. Solo nel settore della cybersecurity in Italia mancano oltre 100.000 professionisti (fonte Censis), e la domanda è in costante crescita anche per tecnici installatori, integratori di sistemi e figure specializzate nella compliance normativa. Il settore della sicurezza offre oggi opportunità concrete e diversificate per i giovani: dagli aspetti tecnologici più avanzati, come la cybersecurity e l’integrazione di sistemi intelligenti, ai ruoli gestionali e operativi legati alla protezione fisica, al controllo accessi o alla gestione delle infrastrutture critiche.

Un’occasione concreta per scoprire le nuove professioni della sicurezza e costruire un percorso in un ambito in forte evoluzione, che unisce innovazione, responsabilità e prospettive di lungo termine.

Dichiarazioni

“SICUREZZA 2025 non è solo un evento fieristico di rilievo internazionale”, ha spiegato Paola Sarco, Head of Building & Industrial Exhibitions di Fiera Milano, “ma un vero e proprio punto di convergenza tra innovazione, formazione e strategie di sviluppo per l’intero comparto della security. In un contesto normativo in continua evoluzione e con sfide operative sempre più complesse, la manifestazione si conferma un’occasione chiave di confronto tra imprese, istituzioni e professionisti. La struttura tematica verticale, il focus sui giovani e l’attenzione alla personalizzazione delle soluzioni rendono questa edizione una piattaforma concreta per costruire il futuro del settore. Far parte di MIBA ne amplifica ulteriormente la portata, trasformando Fiera Milano in un laboratorio internazionale dove prende forma la sicurezza di domani”.