Sicurezza: perché gli MSP dovrebbero scegliere una piattaforma multi-livello basata su cloud

Il settore della sicurezza sta attualmente vivendo due forti tendenze: i crescenti attacchi ai settori pubblico e privato da un lato e la crescita accelerata di nuovi modelli di business dall’altro (lavoro a distanza, approccio ibrido, trasformazione digitale e altro). I fornitori di servizi gestiti (MSP) necessitano di strumenti per gestire e proteggere tutto ciò che riguarda l’IT in un solido ambiente centralizzato.

Avere una piattaforma di sicurezza multilivello basata su cloud offre agli MSP la possibilità di gestire, configurare e creare report sui propri servizi di sicurezza per ogni cliente da un’unica piattaforma con un’interfaccia intuitiva. Ciò significa che è possibile ridurre i costi dell’infrastruttura, accelerare l’acquisizione dei clienti con l’onboarding semplificato e ridurre al minimo il tempo dedicato alle attività operative.

Come differenziare la propria attività con un approccio integrato

Una piattaforma di sicurezza unificata può farti risparmiare tempo, denaro e grattacapi nella fornitura della sicurezza. WatchGuard Technologies ha investito negli ultimi anni per arrivare ad offrire la sua Unified Security Platform che mira a semplificare la fornitura della sicurezza e permette di essere efficienti in ogni fase del ciclo di vita del cliente.

Ma quali sono i vantaggi di una piattaforma di sicurezza unificata? Vediamoli in sintesi.

Configura la piattaforma come vuoi – Il design multi-tier e multi-tenant permette di semplificare la gestione dei clienti perché queste piattaforme consentono di visualizzare e gestire più clienti da un’unica schermata o di eseguire il drill-drow su più livelli di account.

Aumenta il profitto diminuendo i costi – Quando si sceglie una piattaforma di sicurezza basata su cloud, si riduce la necessità di implementare o mantenere l’infrastruttura. Gli aggiornamenti e la manutenzione vengono forniti automaticamente con un impatto minimo sulle attività aziendali in corso. Inoltre, questo può anche aiutare a ridurre sostanzialmente gli investimenti e il tempo necessario per implementare, configurare e commercializzare i servizi.

Riduci il tempo per le attività operative – Una piattaforma che ottimizza e semplifica i flussi di lavoro consente di dedicare meno tempo alle attività operative e più tempo a quelle importanti. Permette inoltre di liberare il tempo che viene dedicato alla gestione delle licenze dei servizi, all’onboarding dei clienti, alla gestione dei ticket di supporto e alla configurazione delle risorse con gli avvisi automatici, i ruoli integrati e le funzionalità di gestione semplificate (come avviene in WatchGuard Cloud).

Oltre a fornire una migliore panoramica dei sistemi gestiti, le piattaforme multilivello basate su cloud consentono di abilitare strumenti più automatizzati, che contribuiscono non solo a una maggiore efficienza operativa ma anche all’opportunità di risparmiare sui costi e investire nell’espansione dell’attività dell’MSP.