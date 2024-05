SMARTFENSE distribuito da Bludis per una maggiore Security Awareness

Passo fondamentale verso il segmento CyberSecurity Awarness per Bludis, Next Gen Vendor Distributor del Gruppo Esprinet. È ufficiale l’accordo di distribuzione con SMARTFENSE, piattaforma di Awareness nata nel 2016 al preciso scopo di formare i dipendenti di aziende di ogni settore sulla prevenzione delle minacce di cybersecurity.

Una partnership che arricchisce il portafoglio Bludis e ne conferma l’attenzione focalizzata sulle più attuali necessità delle aziende moderne, totalmente immerse in un’epoca in cui la sicurezza informatica diventa priorità assoluta.

Con cybercriminali sempre più sofisticati e minacce online in costante evoluzione, diventa infatti fondamentale per le organizzazioni investire nella formazione dei dipendenti, al fine di proteggere i propri dati e garantire la continuità operativa.

Bludis-SMARTFENSE: insieme per creare una cultura di cyber sicurezza

Grazie a questo accordo, Bludis proporrà le soluzioni SMARTFENSE sul territorio italiano attraverso la sua vasta rete di rivenditori e forte di un’esperienza quasi trentennale nella distribuzione a valore. Le due realtà sono così unite in una missione precisa, semplice eppure molto ambiziosa: educare, proteggere e rafforzare le aziende attraverso la consapevolezza sulla sicurezza informatica. Obiettivo raggiungibile tramite un concreto sforzo affinché la cyber security diventi accessibile a tutti, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore dell’azienda.

I corsi offerti dalla piattaforma sono progettati per essere coinvolgenti e interattivi; la formazione tradizionale e didascalica non è efficace, e proprio per questo SMARTFENSE garantisce moduli che catturano l’attenzione dei dipendenti e li coinvolgono attivamente nel processo di apprendimento attraverso una varietà di tecniche, strategie e simulazioni tutte personalizzabili in base alle specifiche esigenze dell’azienda.

L’importanza dell’accordo di distribuzione per Bludis e il suo portafoglio soluzioni si ritrova nelle parole di Maurizio Erbani, General Manager della compagnia con sedi a Roma e Milano:

“L’accordo rappresenta un passo deciso verso un segmento importante come quello della Cybersecurity Awareness, che ha un valore davvero cruciale oggi. Ci conferisce un ruolo attivo nell’indirizzare rivenditori e utenti finali verso la piattaforma SMARTFENSE, portandoli a investire nella protezione del proprio business e contribuendo a creare una cultura di cyber sicurezza a tutti i livelli”.

Soddisfazione anche lato SMARTFENSE, con il Country Manager Cristian Fassi pronto a sottolineare l’importanza dell’accordo di distribuzione: “Sono entusiasta della nuova partnership con BLUDIS, leader nella distribuzione a valore di soluzioni IT in Italia. Questo accordo strategico ci consentirà di raggiungere un pubblico più ampio e di sensibilizzare un maggior numero di aziende e dipendenti sui crescenti rischi informatici. La nostra piattaforma online – prosegue Fassi – è progettata per offrire un training completo agli impiegati aziendali. Include simulazioni di phishing, smishing e ransomware, moduli interattivi, video e molti altri strumenti formativi che coprono tutti gli argomenti per utenti base e avanzati, aiutando i dipendenti a riconoscere e gestire efficacemente le minacce informatiche. Sono convinto che questa partnership avrà un impatto positivo sulla sicurezza informatica delle aziende italiane.”