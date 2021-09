Zyxel per una scuola a prova di cyber attacchi

Scade il 14 settembre il bando per le scuole per aderire ai Fondi Europei dedicati alla realizzazione o al potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici, compresa la loro messa in sicurezza e in questo scenario Zyxel si propone come partner di riferimento per le scuole.

Si tratta di un totale di 446 milioni di euro. Gli interventi ammissibili comprendono la fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, la fornitura e l’installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, la fornitura e l’installazione di dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti).

Urgenza Cybersecurity

Il tema della Cybersecurity è decisamente caldo: l’apprendimento a distanza tramite piattaforme di didattica online è diventato una necessità ma molte organizzazioni scolastiche si sono trovate a gestire questa emergenza con poca o nessuna preparazione, rendendo dati e reti vulnerabili e potenziali vittime di attacco.

Altri fattori che gravano sulla vulnerabilità delle scuole sono gli scarsi budget per la cyber-sicurezza (e per questo la manovra interviene a sostegno), la grande quantità di contenuti online e di device connessi in rete e la scarsa cultura in termini di prevenzione nella sicurezza informatica, sia da parte del personale docente che degli studenti.

Esigenza wireless

Anche il wireless rappresenta un aspetto critico: il nostro Paese parte da una situazione svantaggiata che ci vede sotto la media europea nella diffusione dell’infrastruttura necessaria all’utilizzo di reti WiFi. Le reti WiFi rappresentano un mezzo fondamentale per facilitare l’uso dei servizi di networking disponibili all’interno di tutti gli ambienti scolastici e delle aree dedicate alla didattica.

Il progetto Education

Zyxel Networks ha lanciato in questi giorni una campagna di comunicazione, nell’ambito del progetto “Zyxel Education”, per offrire alle scuole un concreto supporto nell’investire in modo corretto i fondi europei destinati alla digitalizzazione degli istituti scolastici e per far conoscere loro le soluzioni per la realizzazione di reti sicure e performanti.

Zyxel Networks conta su una rete di professionisti formati ad hoc e presenti su tutto il territorio nazionale, che potranno identificare e offrire soluzioni mirate per ogni esigenza di digitalizzazione.

“Il nostro impegno quotidiano è quello di progettare la migliore combinazione di tecnologie adatta a soddisfare le specifiche richieste di copertura Wi-Fi, potenza, flessibilità e sicurezza. Offriamo Soluzioni con prestazioni elevate e per la massima copertura wireless e soluzioni di Security avanzata che proteggono studenti e personale scolastico da minacce informatiche in continua evoluzione.” – afferma Valerio Rosano, Country Manager Zyxel Networks Italia & Iberia.

Cosa propone Zyxel a scuole e Partner

Zyxel è un vendor storico del panorama ICT, conosciuto per il costante impegno verso i propri Partner. Anche in questo caso, Zyxel non solo opera l’attività di sensibilizzazione verso le scuole, ma anche verso i rivenditori IT, in modo che possano essere al corrente dell’opportunità data dai Fondi Europei e sviluppare attività di marketing e commerciali dedicate al mondo scolastico.

A questo scopo inoltre, sono stati organizzati due webinar, uno per gli Istituti scolastici e uno per i Partner di Zyxel, che si terranno rispettivamente il 22 (rivenditori) e il 29 settembre (scuole) alle ore 10.

I rivenditori che vorranno partecipare al webinar potranno iscriversi attraverso il portale ZyMosaic Academy. Le scuole invece potranno cliccare su questo link. Entrambi gli appuntamenti durano 90 minuti, prevedono una sessione di domanda e risposta, sono gratuiti.

“Questa manovra Europea lancia un chiaro segnale al territorio e al sistema scolastico nella sua interezza: la tecnologia è uno strumento cruciale a supporto dell’istruzione, della formazione e del futuro della nostra società. Zyxel è felice di prendere parte di questa evoluzione.” – conclude Rosano.