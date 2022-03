Da EnGenius nuovi switch multigigabit gestibili via cloud

EnGenius Technologies Inc., produttore mondiale di soluzioni di rete aziendali, ha annunciato l’espansione della sua famiglia di switch con dei nuovi modelli a 24 e 48 porte multigigabit, che sono in grado di alimentare le telecamere IP, i telefoni VoIP e gli access point comunemente utilizzati nelle reti aziendali di grandi dimensioni.

Gli switch multigigabit ECS2528FP e ECS2552FP di EnGenius, gestibili via cloud, hanno un elevato budget di potenza PoE (Power over Ethernet) per potere alimentare i dispositivi connessi ad ogni porta, facilitando la configurazione e l’installazione rapida delle reti di notevole estensione, grazie alle potenti funzionalità di monitoraggio e gestione sicura fruibili da qualsiasi luogo.

Gli switch sfruttano anche caratteristiche avanzate, come la modalità di alimentazione PoE estesa, che consente di aumentare la lunghezza dei cablaggi e semplificare il posizionamento dei dispositivi, così come le funzioni “PD Lifeguard” e “Continuous PoE”, che garantiscono in particolare il funzionamento ininterrotto delle telecamere di sorveglianza e di altri dispositivi critici.

Caratteristiche principali:

24 e 48 porte multigigabit per realizzare reti superveloci

Modelli con 16 porte GbE / 8 porte 2.5-GbE oppure 32 porte GbE / 16 porte 2.5-GbE

Conformità alle specifiche 802.3at con budget PoE di 410 W oppure 740 W

Capacità di commutazione di 152 e 224 Gbps per supportare reti aziendali di grandi dimensioni

4 porte di uplink da 10 gigabit dual-speed SFP+ (fibra) per collegamenti verso altri edifici o piani

Test remoto dei cablaggi, ping e Tracert, visibilità delle tabelle MAC

Statistiche dettagliate in tempo reale e configurazione da remoto

Questi nuovi switch multigigabit completano l’attuale offerta di switch da 8 porte multigigabit e 10 gigabit, affinché i professionisti dell’IT possano utilizzare al meglio lo spazio rack disponibile e offrire maggiore flessibilità nella realizzazione delle reti aziendali. Gli switch EnGenius possono essere gestiti e configurati molto facilmente tramite l’interfaccia EnGenius Cloud, ma allo stesso tempo anche dalla loro interfaccia locale. L’abbinamento di potenti funzioni di gestione con lo switching ad alta capacità permettono di creare una più solida dorsale di rete aziendale.

Ora è il momento di approfittare di questa tecnologia avanzata. Gli switch multigigabit di classe enterprise proposti inizieranno a essere consegnati in tutto il mondo nel secondo trimestre del 2022.