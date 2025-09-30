Il Wi-Fi 7 di Cambium è pronto per le reti basate sull’intelligenza artificiale

Cambium Networks ha annunciato oggi una potente espansione delle sue soluzioni ONE Network con l’introduzione di nuovi access point Wi-Fi 7 multi-gigabit e switch cnMatrix™. Progettate appositamente per soddisfare le odierne esigenze di prestazioni e sicurezza, le nuove soluzioni consentono ad aziende, service provider, strutture ricettive, istituti scolastici ed enti pubblici di costruire reti sostenibili e pronte per il futuro.

Le nuove soluzioni offrono innovazioni in tre aree chiave:

– A prova di futuro . Sfruttando la banda Wi-Fi a 6 GHz, radio Wi-Fi software defined, porte switch multi-rate e tecnologie retrocompatibili, le nuove soluzioni sono altamente adattabili per supportare sia i requisiti di rete attuali che le esigenze future.

– Prestazioni basate sull’intelligenza artificiale . Questa soluzione unificata combina la tecnologia Wi-Fi 7 di ultima generazione e lo switching di accesso ad alta capacità con servizi integrati AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) che ottimizzano le prestazioni della rete. Le soluzioni multi-gigabit consentono di fornire all’utente finale un servizio Internet con velocità superiori a 1 Gbps.

– Integrazione in ONE Network. ONE Network di Cambium è l’unica soluzione del settore che riunisce Wi-Fi, switch, sicurezza, SD-WAN, fixed wireless e fibra in un sistema integrato gestito attraverso un’unica console di gestione con cnMaestro™. Questa flessibilità semplifica notevolmente l’implementazione, la risoluzione dei problemi e l’operatività.

Le nuove soluzioni sono ottimizzate per l’implementazione e il funzionamento nella rete grazie alle potenti funzionalità di cnMaestro:

– AIOps: fornisce una rapida analisi dei problemi dei client di rete, accelerando la risoluzione dei problemi e l’analisi delle cause alla radice in pochi minuti.

– Servizi di accesso EasyPass: semplificano notevolmente l’integrazione di utenti e dispositivi di tutti i tipi nella rete, riducendo il carico di lavoro del personale di supporto IT.

– MarketApps: consente agli utenti finali di sfruttare la rete tramite semplici app basate su un framework di microservizi per eseguire flussi di lavoro specifici senza il coinvolgimento dell’IT.

Wireless di nuova generazione: prestazioni Wi-Fi 7 per ogni applicazione

Vengono introdotti due nuovi access point che ampliano il portafoglio di soluzioni Wi-Fi 7 di Cambium:

X7-55X: un access point tri-band, tri-radio 4×4/2×2 con supporto a 6 GHz, che offre sicurezza avanzata, latenza ultra bassa e una velocità di trasmissione dati Wi-Fi totale di 18 Gbps. Le radio software defined consentono il funzionamento selezionabile sulla banda Wi-Fi a 5 o 6 GHz per una maggiore flessibilità nell’adattarsi alle mutevoli esigenze della rete.

X7-53X: una soluzione dual-radio, dual-band 4×4/2×2 che offre i vantaggi fondamentali del Wi-Fi 7 in una piattaforma economica, bilanciando prestazioni e convenienza.

“L’adozione del Wi-Fi 7 di classe enterprise ha registrato un’impennata nella prima metà del 2025, con un’ampia diffusione in diversi segmenti di mercato”, ha affermato Siân Morgan, direttore della ricerca presso Dell’Oro Group. “I reparti IT sono alla ricerca di apparecchiature di rete ad alte prestazioni a un prezzo ragionevole e stanno integrando sempre più spesso funzionalità AIOps. I nuovi AP e switch Wi-Fi di Cambium soddisfano perfettamente questi criteri e vengono annunciati in un momento in cui le vendite del Wi-Fi 7 stanno accelerando”.

“La nostra visione è quella di fornire una rete veramente unificata che funzioni sotto pressione e si adatti alle novità future”, ha affermato Bruce Miller, Vicepresidente, Product Management – Enterprise di Cambium Networks. “Con queste nuove soluzioni Wi-Fi 7 e switch multi-gig cnMatrix, forniamo ai team IT la tecnologia per costruire reti pronte per il futuro con un investimento adeguato effettuato oggi”.

A complemento degli AP Wi-Fi 7, i nuovi switch di accesso cnMatrix supportano Ethernet multi-gigabit e l’automazione unificata delle policy. I due nuovi modelli sono l’EX3030RM-P, con 24 porte di accesso da 2,5/1 Gbps, 6 porte uplink da 25 Gbps (SFP28), alimentazione PoE fino a 90 W per porta e doppio alimentatore rimovibile, ed l’EX3052RM-P, con 24 porte di accesso da 2,5/1 Gbps e 24 porte di accesso da 1 Gbps, 4 porte uplink da 25 Gbps (SFP28), alimentazione PoE fino a 90 W per porta e doppio alimentatore rimovibile.

