Zyxel lancia nuova gamma di AP WiFi 6E

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete sicure e basate sul cloud, ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie di access point (AP) WiFi 6E, che consente alle aziende di sfruttare la nuova frequenza radio a 6GHz.

Il WiFi 6E è diventato la soluzione ideale per risolvere la congestione del WiFi, ma l’implementazione del WiFi 6E in un’intera rete può essere costosa. Per chi ha un budget limitato, come le PMI e le scuole, l’utilizzo di AP WiFi 6E negli hotspot congestionati può essere una soluzione più conveniente. Tuttavia, data l’alta frequenza dei 6GHz, la maggior parte dei dispositivi WiFi 6E ha in genere un raggio d’azione inferiore, il che può creare una user experience non uniforme per chi si connette a distanze diverse.

Prossimamente disponibili su larga scala e progettati per risolvere questo problema, gli AP di Zyxel incrementano notevolmente la portata wireless, aiutando le PMI e le scuole a sfruttare tutti i vantaggi del WiFi 6E con un investimento minimo. I tre nuovi modelli di AP per interni includono NWA220AX-6E e WAX620D-6E, entrambi dotati di antenna BandFlex per chi desidera scaricare il traffico a 6GHz dalle reti WiFi 5 o WiFi 6 esistenti. Il terzo della famiglia, WAX640S-6E, è un modello premium tri-band con smart antenna che risolve definitivamente i problemi di interferenza.

Zyxel 6E Boost: sbloccare il pieno potenziale del WiFi 6E

I tre nuovi AP saranno equipaggiati con una radio 4×4 configurabile a 6Ghz, in combinazione con filtri RF di qualità e componenti ottimizzati per massimizzare il raggio d’azione di ciascun AP. Un salto di qualità enorme per la user experience perché in questo modo gli utenti o i dispositivi che si collegheranno da una distanza maggiore otterranno comunque velocità di connessione altrettanto elevate.

BandFlex – 5GHz o 6GHz, a seconda delle esigenze

Gli AP WAX620D-6E e NWA220AX-6E sono dotati di BandFlex, un design radio che può essere configurato sia a 5GHz che a 6GHz. Questo permette di offrire una maggiore flessibilità non solo a chi desidera scaricare il traffico WiFi nelle aree congestionate sui nuovi 6GHz, ma anche a chi, per il momento, preferisce utilizzare i 5GHz e passare ai 6GHz solo quando ci saranno più dispositivi client compatibili in una determinata area. I modelli WAX620D-6E e NWA220AX-6E rappresentano anche una scelta più economica rispetto a un AP tri-band vero e proprio.

Funzionamento fluido, senza interferenze

Maggiore è il numero di dispositivi e applicazioni in esecuzione nello stesso spazio, maggiore è la possibilità di interferenze. Con gli AP WiFi 6E di Zyxel, le interferenze non sono più un grande problema, poiché sono dotati di un Filtro RF Advanced e di Advanced Cellular Coexistence che riducono al minimo le interferenze dei canali 5GHz e delle reti mobili 4G/5G nelle vicinanze. Il modello premium, WAX640S-6E, include anche una smart antenna, che monitora costantemente la connessione e regola in modo adattivo i suoi schemi d’antenna per mitigare le interferenze di co-canale e migliorare le prestazioni del WiFi.

“Nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nei campus si fa sempre più affidamento sui dispositivi e sulle applicazioni, rendendoci sempre più dipendenti dalle capacità del WiFi. Le piccole imprese e le organizzazioni del settore pubblico hanno bisogno di un servizio di alta qualità e ad alta velocità, indipendentemente dalla distanza o dal numero di persone connesse. È per soddisfare queste esigenze alleviando la pressione sulle reti WiFi che stiamo introducendo i nostri nuovi AP WiFi 6E.”, commenta Crowley Wu, Senior Vice President della SBU Zyxel Networking.

I tre nuovi AP supporteranno le gestioni standalone, controller e quella Nebula cloud-based*, consentendo una piena flessibilità nell’utilizzo della soluzione scelta. I modelli WAX640S-6E e WAX620D-6E vengono forniti con una licenza Nebula Pro Pack di un anno, mentre il modello NWA220AX-6E include una licenza Base Pack gratuita.

**Il modello NWA220AX-6E è un modello dual-mode che supporta solo la gestione standalone e quella basata su cloud Nebula.