EET Europarts e Veracity

Una partnership vincente

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

EET Europarts, distributore europeo ad alto valore, conferma la sua offerta di qualità grazie alle sue Partnership di rilievo. Partnership ricercate, coltivate ed in costante crescita ed evoluzione.

Una collaborazione attiva di successo è quella con Veracity. Veracity è un'azienda leader nei dispositivi di storage per la sorveglianza, nella trasmissione su reti IP, nelle soluzioni di installazione telecamere IP e negli adattatori e moltiplicatori di rete POE e EOC. Il Brand offre un portafoglio unico di soluzioni intelligenti sviluppate e progettate per tutte le aree di installazione IP, dal video e sicurezza al wireless e VoIP, insieme alle applicazioni di registrazione e trasferimento video digitali.

In qualità di specialista della trasmissione di rete e di trasmissione POE leader del settore, Veracity ha stretto solide partnership con tutti i principali produttori di fotocamere IP e Megapixel. Il Brand non si limita solo al commercio delle soluzioni ma ne comprova la qualità ed il valore. Veracity effettua approfonditi test su ogni singolo prodotto dei suoi Patner, per certificarne la loro POE e la conformità della rete. Ciò fornisce garanzia a chiunque abbia intenzione di installare i prodotti di rete Veracity con telecamere IP partner o altre apparecchiature. Veracity ha importanti legami anche con aziende VMS e PSIM che le permettono di offrire valide soluzioni di archiviazione diretta dalla telecamera IP allo storage. Con l’assortimento Veracity vogliamo fornire prodotti di alta qualità in grado di soddisfare qualsiasi necessità, anche la più esigente" afferma Matteo Vaccaro di EET Europarts Italy.