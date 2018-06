Nuovo Partner Program per Pure Storage

By

Annunciata anche la nomina di Matthieu Brignone a Head of EMEA Channel and Alliances

Pure Storage, la piattaforma storage all-flash che supporta gli innovatori nella creazione di un futuro migliore attraverso i dati, presenta il nuovo Partner Program. Il programma si è evoluto per tenere il passo con la significativa crescita dell'azienda: offre pertanto ai partner nuovi strumenti di formazione, certificazione, supporto e incentivi. Presentato al Global Partner Forum durante la conferenza Pure//Accelerate 2018, il programma, con tutti i suoi vantaggi, entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 2018.

"La continua innovazione tecnologica e commerciale di Pure Storage riflette la volontà di fornire un vantaggio ai propri partner – ha dichiarato Steve White, Program Vice President, Channels e Alliances di IDC -. I miglioramenti al Pure Partner Program sono un ulteriore esempio di questo costante impegno e forniranno valore e supporto ai partner Pure. Si tratta di un programma completo che incentiverà i partner a svolgere un ruolo guida al fianco di Pure Storage".

Il modello di business di Pure Storage è sempre stato incentrato al 100% sul canale. A testimonianza di questo impegno, l’azienda ha effettuato investimenti strategici negli strumenti e nelle risorse necessari a realizzare un programma che risulti attrattivo e di effettivo supporto per i partner. Sono previsti premi per i partner più attivi e che meglio affiancano Pure nella strategia di mercato. Di seguito, le principali novità del programma:

· Nuovi livelli: il nuovo programma prevede due livelli e consente ai partner di qualsiasi dimensione di raggiungere quello successivo. A partire dall’entry level Preferred, è possibile raggiungere il livello superiore Elite. Accessibile esclusivamente su invito, quest’ultimo è riservato ai partner che generano e concludono iniziative di successo grazie alle proprie competenze di business, di vendita, tecniche, di marketing e, in generale, allo sviluppo di nuovi servizi. I partner Elite devono soddisfare inoltre un numero minimo di clienti raggiunti. La notifica del loro status verrà inviata ai partner ad agosto 2018 e le valutazioni avranno ricorrenza annuale.

· Empowerment: un aspetto importante del nuovo programma riguarda la standardizzazione degli sconti e del listino prezzi applicabili dai partner, il che consentirà loro di muoversi in autonomia con i clienti. Verranno inoltre messi a loro disposizione strumenti avanzati per la formulazione di proposte e quotazioni per le soluzioni Pure Storage.

· Training: Pure Storage offrirà una maggiore specializzazione tecnica a tutti i partner, a completamento dei programmi di training già disponibili. A San Francisco hanno debuttato inoltre il cosiddetto “Pure Storage Foundation Exam” e l’esame per diventare FlashArray Architect. Il programma di formazione sarà ulteriormente aggiornato ed ampliato nel corso dell’anno.

Pure Storage ha inoltre annunciato la nomina di Matthieu Brignone a Head of EMEA Channel and Alliances. Matthieu sarà responsabile della promozione vendite, dell'accelerazione della crescita e dell'aumento della redditività per i partner.