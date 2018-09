Wi-Fi Enterprise 2019: arriva il “Big Bang”!

Un modello di business completamente nuovo che, da oggi ai prossimi 12 mesi, cambierà giochi ed equilibri del mercato Wi-Fi. Un roadshow in 9 tappe presenta l’innovazione Cambium Networks in tutta Italia

Il mercato Wi-Fi è in piena ascesa: la richiesta di connettività wi-fi di livello enterprise da parte di aziende, enti pubblici e strutture ricettive riflette le sempre crescenti richieste del pubblico. Per mettere ordine nel caos di queste richieste, dare risposte efficaci e, contemporaneamente, uscire vincenti dalla battaglia con la concorrenza, agli attori di questo settore occorrono strategie sempre nuove.

In un roadshow in 9 tappe a spasso per l’Italia, Cambium Networks ed Aikom Technology risponderanno agli interrogativi più attuali sulla tematica: come creare progetti Wi-Fi di livello enterprise davvero efficaci? Quali access point scegliere per strutturare una rete che garantisca una piena soddisfazione del cliente? Come ottenere maggiori percentuali di successo sui progetti Wi-Fi preventivati? Quanto costa e come gestire una rete di Access Point di livello Enterprise? Quali sono le prospettive del mercato Wi-Fi in Italia e in Europa?

“Con questo importante evento, che coprirà tutto il territorio nazionale – racconta Luca Vecchiolini (Business developer per l’area Wi-Fi di Aikom Technology) – ci siamo dati due obiettivi ambiziosi: portare in tutta Italia la tecnologia WiFi cnPilot di Cambium Network, azienda leader con una decennale esperienza nella connettività wireless ad altissime prestazioni e, contestualmente, raccontare ai System Integrator, consulenti IT e VAR italiani il marchio Aikom, uno dei pochi distributori di tecnologia per le telecomunicazioni con un vero valore aggiunto rimasti sul mercato italiano.”

Protagonista di questi eventi, che si preannunciano intensi e pratici, sarà dunque la tecnologia cnPilot Cambium Networks: i partecipanti toccheranno con mano semplicità di configurazione, copertura e features avanzate degli access point CnPilot, potranno testare la piattaforma Cloud gratuita cnMaestro, scopriranno come la politica di canale Cambium Networks sia in grado di garantire maggiori probabilità di successo sui progetti preventivati e criticità post-vendita vicino allo zero.

Il prodotto cnPilot nasce da una vision completamente nuova, in cui il prezzo e le features tecniche non sono più le uniche variabili in gioco: "è il modello di business proposto da CN che costituisce la vera rivoluzione – afferma Enrico Bianchessi, responsabile comunicazione Cambium Networks Italia –: i vantaggi offerti ai rivenditori, il supporto cliente pre e post vendita gratuito 24h su 24, la gratuità della piattaforma cloud e la totale assenza di fee rende cnPilot il Wi-Fi di oggi e di domani".

Le 9 giornate, concentrate tra il 25 settembre e il 30 ottobre, sono rivolte a system integrator, Value Added Reseller, Independent Software Vendor, consulenti Ict, aziende di assistenza hardware/software/security ed installatori di impianti elettrici. Al termine di ogni giornata verrà sorteggiato, fra i partecipanti, un AP cnPilot indoor in regalo.

"Coordinati da Luca Vecchiolini, gli incontri vedranno la partecipazione di Marco Olivieri (Regional Sales Manager Cambium Networks per l'Italia) e Leo Semeraro (Inside Channel Account Manager Cambium Networks per l'Italia). Lo staff Aikom Technology, principale distributore EMEA di Cambium Networks, sarà presente per rispondere a qualsiasi richiesta commerciale e tecnica degli ospiti".

Per iscriversi è necessario visitare la pagina ufficiale dell’evento, dove potrete scegliere di partecipare nella città e nella data preferita.