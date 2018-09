Canon: la stampa per comunicare emozioni

Una settimana ricca di appuntamenti per Canon, che organizza il Future Promotion Forum e i Production Printing Business Days

Questa settimana, Canon ospita due eventi presso il suo Customer Experience Centre di Poing con l’obiettivo di mostrare tutte le possibilità offerte dalla stampa promozionale nel campo delle campagne pubblicitarie. Primo nel suo genere, il Future Promotion Forum si terrà il 25 settembre seguito dai Production Printing Business Days, il 26 e 27 settembre. I due eventi insieme accoglieranno circa 800 visitatori provenienti da settori diversi, quali: editoria, marketing diretto, stampa corporate e commerciale, brand communication e grafica.

All'insegna del tema "Fuel Emotion with Print”, entrambi gli eventi metteranno in evidenza il ruolo della stampa promozionale nelle odierne campagne pubblicitarie omnicanale e come la stampa possa efficacemente integrare il digitale. I clienti scopriranno come incrementare il valore delle campagne di marketing coniugando le funzionalità della stampa digitale con i dati variabili dei consumatori per produrre comunicazioni dinamiche, personalizzate e misurabili. Gran parte delle applicazioni di stampa promozionale può ora essere personalizzata utilizzando la tecnologia di stampa digitale e integrata in una campagna pubblicitaria di più ampio respiro: dal direct mail mirato, che attira il cliente in negozio, ai POS che incoraggiano l'acquisto, fino all'interior décor per migliorare la brand experience.

Future Promotion Forum

Il Future Promotion Forum si aprirà con la presentazione di Nick Morris, socio fondatore di Canvas8 London, che spiegherà come i comportamenti, le aspettative e le aspirazioni del cliente hanno modificato la comunicazione promozionale, influenzando in modo determinante il suo futuro. Seguirà un discorso dell'Amministratore delegato di Print Power Europe, Ulbe Jelluma, che analizzerà l'uso della stampa nel marketing mix. Philippe Baecke, Professore associato di marketing presso la Vlerick Business School, parlerà di come migliorare l'approccio con i clienti in un mondo omnicanale, utilizzando gli smart data. Queste tesi saranno avvalorate dall'intervento di Susan Fulczynski, Process & Project Manager di Bonprix, negozio di moda con sede ad Amburgo, che spiegherà perché la stampa personalizzata è un elemento chiave della strategia di marketing aziendale. Il consulente delle comunicazioni one-to-one Gerhard Maertterer parlerà quindi di come gli operatori di marketing possono migliorare i loro tassi di conversione attraverso comunicazioni personalizzate. Infine, il Direttore operativo di Adnymics, Tobias Kieltsch, chiuderà l'evento spiegando come incrementare i guadagni utilizzando i dati per comunicare in modo intelligente.

L'evento cercherà di ispirare i partecipanti con alcuni esempi di applicazioni di alta qualità, tra i quali il nuovo libro fotografico "Speed". Stampato su Océ ProStream 1000, un libro che contiene immagini capaci di raccontare le sottoculture britanniche degli ultimi due decenni: mod, rocker, ciclisti, motocicli e auto d'epoca, tutte scattate dal fotografo documentarista Horst Friedrichs.

Nel quadro di un modello di campagna pubblicitaria di più ampio respiro e a ulteriore supporto del lancio del libro, Canon mostrerà delle applicazioni di direct mail personalizzate, come cartoline, magazine e "magalog", oltre a prodotti di grafica promozionale, come poster e banner. Tutti i materiali di marketing, inclusa una serie di applicazioni fotografiche e fine art, saranno stampati utilizzando l'eterogeneo portfolio Canon di soluzioni di stampa digitale su grande e piccolo formato.

In occasione del Future Promotion Forum sarà anche possibile ripercorrere la campagna pubblicitaria "Elemental", ideata da Canon per sottolineare come la stampa, nelle sue diverse declinazioni, possa coinvolgere i consumatori lungo il processo di acquisto.

Production Printing Business Days

I Production Printing Business Days offriranno ai clienti Canon provenienti dall'intera area EMEA l'opportunità di vedere riunite le ultime innovative soluzioni tecnologiche fra cui: stampanti inkjet a modulo continuo e a foglio singolo di alto volume (Océ ProStream 1000, Océ ColorStream 6000 Chroma, Océ VarioPrint i300, serie Océ LabelStream 4000), stampanti di produzione e light production (imagePRESS C10000VP, imagePRESS C850/C750, serie Océ VarioPrint TITAN 6000, Océ varioPRINT 140) e sistemi di grande formato per la produzione flatbed e roll-to-roll (Océ Arizona 1280 e 6170, Océ Colorado 1640, Océ ColorWave 3700, imagePROGRAF PRO-4000S). Inoltre sarà possibile scoprire le soluzioni dedicate all’ottimizzazione dei flussi di lavoro fra cui: PRISMA workflow suite, Quadient Inspire, Ironsides, EFI MarketDirect, Axode e Digital StoreFront (DSF).

Dopo il discorso di apertura di Jeppe Frandsen, Vicepresidente esecutivo Canon Europa, l'imprenditore Richard Askam terrà un intervento di approfondimento sul nuovo ruolo della stampa nell'odierno mondo digitale.

I visitatori potranno toccare con mano le soluzioni end-to-end Canon e partecipare a brevi panel, organizzati nella Expert Lounge sul tema "Come trasformare una visione in opportunità nella comunicazione con il cliente."