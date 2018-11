Perché i Rugged Cat S41 sono particolarmente adatti al settore vinicolo

Una batteria a lunga durata e la capacità di resistere all’acqua e agli urti li rendono compagni tecnologici di lavoro ideali

Celler Cooperatiu d’Espolla, azienda vinicola con una delle tradizioni produttive più antiche della regione dell’Alt Empordà (Catalonia nord orientale), ha collaborato con Cat Phones e scelto di includere i rugged Cat S41 nell’equipaggiamento standard. L’azienda aveva, infatti, bisogno di device che fossero in grado di resistere alle sfide quotidiane.

La produzione del vino consiste in differenti passaggi, alcuni di questi piuttosto complessi, in cui l’utilizzo di smartphone ha permesso al team di seguire il processo senza nessun tipo di interruzione, rimanendo sempre connessi anche in zone isolate ed evitando contrattempi.

Device progettati ad hoc per l’utilizzo in un contesto sfidante

La produzione del vino avviene sia nei campi che nelle fabbriche. In entrambi i contesti di lavoro i professionisti del settore si trovano costantemente a compiere azioni che facilmente mettono i loro telefoni in pericolo. Lavorando all’aperto, muovendosi da un posto all’altro, mentre valutano lo stato delle vigne o durante il periodo del raccolto, ad esempio, è facile che i telefoni entrino in contatto con dei liquidi o che vengano ricoperti di terriccio, cadano nel fango e finiscano calpestati o, peggio ancora, schiacciati sotto ai veicoli.

In fabbrica poi, i telefoni possono facilmente cadere sul cemento o sul calcestruzzo, anche da altezze notevoli, per esempio quando si lavora con i tini dove riposa il vino. Durante la fase dell’assaggio, in cui viene valutata la fermentazione del vino, i telefoni possono entrare in contatto con altri liquidi (acqua, vino…) e smettere di funzionare. La rottura di schermo, tastiera e batteria è molto comune, così come il collasso dell’intero sistema che obbliga coloro che lavorano sul campo – viticoltori, contadini, tecnici, mietitori – a cambiare i propri cellulari diverse volte l’anno, con uno sforzo economico non indifferente.

In aggiunta, per prevenire possibili epidemie, i viticoltori di solito comunicano lo stato dei grappoli al dipartimento qualità e lo fanno scattando delle foto alle vigne. Questo è un modo per tenere sotto controllo la terra e la vegetazione delle fattorie e serve anche ad assicurare che le attività siano eseguite nella maniera corretta.

Cat S41 resiste ai colpi, alla polvere, al fango, ai liquidi e ai graffi. Durante il periodo di prova lo smartphone è stato testato sia in fabbrica che nei campi. È stato immerso nel fango, buttato sul cemento, coperto di vino ed esposto alla pioggia e agli idranti.

Pau Albó, viticoltore della El Celler Cooperatiu d'Espolla, ha valutato l’esperienza con il design robusto di Cat S41 molto positiva, sia in termini di rientro d’investimento, che di performance ed efficienza apportate al flusso di lavoro giornaliero del team. La sua esperienza con Cat S41 ha confermato che si tratta di uno strumento ideale per il lavoro all’aperto o quando condizioni estreme richiedono l’utilizzo di strumenti resistenti e compatti.