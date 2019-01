Commvault apre un centro di competenza per il canale

E’ disponibile in lingua italiana il nuovo Partner Success Desk, presentato in anteprima lo scorso 10 ottobre

Il Partner Success Desk (PSD) è il nuovo centro servizi on-demand messo a disposizione da Commvault per i partner di tutto il mondo. Il centro sarà anche un punto di contatto preferenziale attraverso il quale poter ottenere supporto concreto e continuativo, 24 ore su 24, in tutte le fasi del processo di vendita.

Partner Success Desk è disponibile in lingua italiana, è stato presentato lo scorso 10 ottobre e dispone di tre aree di competenza specifica: Vendita, Prevendita e Amministrazione. I partner, che comprendono rivenditori, distributori e system integrator, possono accedervi via email, telefono, chat o portale web; la richiesta di supporto viene assegnata in modo immediato e automatico all’area di competenza specifica.

Il Partner Success Desk garantisce un accesso più semplice e veloce al supporto e alle risorse Commvault. All’interno di un’ampia area documentale i partner possono ottenere in modo automatico e autonomo tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Il catalogo servizi disponibile è in continua espansione e include, ad esempio, l’opportunità di realizzare demo remote della intera soluzione Commvault, richiedere aiuto nel dimensionamento o nella progettazione, supporto per domande relative al licenziamento delle diverse funzionalità, informazioni tecniche di dettaglio e documentazione specifica.

Decine di specialisti Commvault operano nel PSD con un sistema integrato a livello mondiale, in Italia al momento sono tre le risorse completamente dedicate alle attività delle differenti aree di focalizzazione. Il sistema è organizzato in modo tale da poter scalare facilmente per fornire il miglior servizio possibile ai partner in termini di velocità e competenza.

“Il Partner Success Desk è un elemento distintivo di Commvault per quanto riguarda la gestione, l’abilitazione e l’affiancamento al canale – sottolinea Vincenzo Costantino, Director EMEA South Technical Services, Commvault -. Non si tratta di un semplice help desk amministrativo o tecnico, ma di un vero e proprio centro di competenza a disposizione dei nostri partner e distributori e permette loro di fare business in modo agile e veloce, con tutto il supporto tecnico e amministrativo necessario”.

In Italia sono numerosi i partner che si sono già affidati al Partner Success Desk, reputandolo un’importante novità e un valido aiuto per accelerare le opportunità di business sul territorio.

“Ci siamo affidati al Partner Success Desk appena presentato lo scorso ottobre, e abbiamo apprezzato da subito l’efficienza e la professionalità offerte del servizio – spiega Marco Bonfà, Product Manager Commvault di Arrow ECS -. È possibile esplorare ogni campo, operativo e tecnico, ottenendo sempre risposte appropriate e, nel 99% dei casi, risolutive. Per i partner di Commvault questo rappresenta realmente una risorsa inestimabile, per garantire ai nostri reseller maggiore valore”.

“Il ruolo di ICOS come distributore a valore (VAD) richiede la capacità di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle richieste dei partner Commvault – ha commentato Alessio Cuoghi, Product Manager Commvault di ICOS -. Grazie al Partner Success Desk ora la nostra efficacia nel supportare i reseller risulta ulteriormente amplificata, grazie a una piattaforma multicanale di facile utilizzo e un team che si è dimostrato estremamente competente e reattivo. È uno strumento decisamente utile e produttivo per tutti i partner Commvault”.

“Il canale è la nostra linfa vitale e da sempre Commvault è impegnata per mettere a disposizione le competenze più elevate per favorire la creazione di progetti congiunti che soddisfino le esigenze dei clienti dal punto di vista tecnologico, ma anche nelle fasi di vendita, post vendita e a livello amministrativo – evidenzia Vittorio Bitteleri, Country Manager di Commvault in Italia -. Il PSD è la testimonianza della nostra volontà di continuare a ottimizzare le operazioni per garantire professionalità, consulenza e supporto in modo rapido ed efficace”.