RISCO Group supporta il canale con numeri in crescita

La società conta su 36 distributori ufficiali dislocati sull’interno territorio nazionale, quasi 50 partner Gold e 2 Platinum

Con l’inizio del nuovo anno, RISCO Group, azienda indipendente attiva a livello globale nel mercato della sicurezza e specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate, conferma il consolidamento e il rinnovo della propria rete distributiva come asse portante del proprio business, in grado di garantire garanzia di professionalità per il cliente finale attestando la disponibilità e la qualità dei prodotti e dei servizi dell’azienda.

Il 2018 di RISCO si è chiuso con risultati positivi in termini di potenziamento qualitativo e quantitativo, nonché di capillarità del canale che, ad oggi, conta un numero complessivo di 36 distributori ufficiali. Anche il programma Stars di RISCO – pensato per favorire la crescita e la formazione dei propri partner – conferma il trend positivo: il programma conta, infatti, un numero di partner Gold quadruplicato rispetto all’anno di lancio (da 12 a quasi 50 in meno di 3 anni) e una new-entry Platinum (per un totale di 2 partner Platinum certificati).

Un traguardo importante è stato raggiunto anche in termini di dislocazione sull’intero territorio nazionale che ha visto un considerevole aumento della presenza di partner, soprattutto in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Toscana.

Il programma Stars – che permette a installatori di accumulare punti tramite la scansione dei QR presenti sugli imballi delle soluzioni RISCO selezionate – è stato progettato da RISCO per premiare i migliori partner offrendo la possibilità di crescere diventando partner Gold o Platinum sulla base della soglia di punti raggiunta e del numero di certificazioni conseguite durante l’anno. I partner possono scegliere all’interno di un ricco catalogo premi che, a partire dallo scorso anno, si è arricchito di premi per i partner, che affiancano quelli pensati per la promozione dell’azienda, in modo da offrire una varietà in grado di soddisfare tutte le richieste. Altro importante beneficio del Programma Stars è l’estensione della garanzia, scansionando il codice QR, da 24 a 36 mesi.

Le certificazioni – tutte disponibili online – sono un elemento chiave per garantire elevata qualità, competenza e professionalità all’interno del circuito professionale. Tutti i partner Silver hanno una formazione che garantisce la capacità di installare sistemi di sicurezza residenziali radio o cablati. All’interno del sito dedicato agli utenti finali, sono poi messi in evidenza come primi risultati della ricerca su base geografica tutti i partner Gold e Platinum, oltre ai Silver che hanno conseguito le certificazioni sulle centrali Agility™ e LightSYS™2, ovvero le più specifiche per le applicazioni nel mercato residenziale, garanzia di professionalità anche per gli utenti finali.

Nel 2018, dal sito sono state generate circa 3.000 richieste di contatto in tutto il territorio nazionale.

“Consapevole che le soluzioni professionali dell’azienda necessitano di supporto tecnico e commerciale idoneo e preparato, RISCO Group investe costantemente nella formazione di distributori e installatori per creare una rete facilmente raggiungibile e in grado di erogare i servizi necessari. Per RISCO è quindi importante realizzare attività di formazione che possano consolidare il proprio canale di distributori e le competenze adatte per supportare a loro volta gli installatori, che devono essere in grado di relazionarsi con l’utente finale in modo competitivo e professionale. Per questo abbiamo progettato il programma Stars con moduli formativi e certificazioni, sia tecniche sia commerciali, fruibili tanto dai distributori quanto dagli installatori, che si avvalgono di video, tutorial e differenti presentazioni sulle soluzioni RISCO. Inoltre, vantando un solido canale in grado di coprire la totalità del territorio italiano, RISCO è in grado di assicurare una presenza capillare e un più facile accesso a professionisti della sicurezza competenti a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di consulenza.” ha dichiarato Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia.