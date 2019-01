Intelligent Cloud Experience nell’Avaya ENGAGE 2019

All’evento da poco conclusosi ad Austin, in Texas, tutte le innovazioni in grado di trasformare l’esperienza di clienti e dipendenti

Un nuovo brand per le proprie soluzioni, ma anche nuove innovazioni nell’ambito delle comunicazioni convergenti e il benvenuto a nuovi partner hanno caratterizzato l’edizione 2019 di Avaya ENGAGE, la conferenza annuale che quest’anno ha riunito ad Austin, Texas la più grande community di utenti di contact center e unified communications.

In occasione della user conference annuale, Avaya ha presentato innovazioni in grado di semplificare e migliorare le comunicazioni aziendali convergenti. Sono stati numerosi gli annunci condivisi durante l’evento e, in particolare, Avaya, tenendo conto dei feedback da clienti e partner, ha presentato una semplificazione del branding del proprio portafoglio di soluzioni che riflette meglio la molteplicità di esperienze che Avaya mette a disposizione dei clienti impegnati nella trasformazione digitale e nella migrazione delle comunicazioni verso il cloud.

Avaya Intelligent Xperiences – o Avaya IX – comprende l’intero portafoglio di soluzioni per Contact Center, Unified Communications e Collaboration. Il nuovo brand trasmette la volontà di far convergere le comunicazioni aziendali in una piattaforma intelligente sostenuta dall’innovazione guidata dal cliente.

Le famiglie di prodotti all’interno del portafoglio Avaya IX includono:

Avaya IX Digital Workplace:

Chiamate

Meeting

Collaborazione

Dispositivi

Avaya IX Digital Contact Center:

Voce

Omnicanalità

Desktop

Soluzioni di Workforce Engagement

Avaya IX Mobility:

Deviazione della chiamata da mobile a un canale digitale

Identity management

Il portafoglio di soluzioni di Avaya IX sfrutta a pieno le innovazioni introdotte dall’Intelligenza Artificiale (AI) e include chatbot per l’assistenza virtuale, strumenti di intelligenza conversazionale che consentono la trascrizione in tempo reale e il rilevamento delle intenzioni dell’utente, un sistema di intelligent pairing per un’interazione ottimale con clienti e agenti.

Inoltre, il portafoglio di soluzioni di comunicazione Avaya IX è disponibile in diverse modalità di distribuzione cloud Unified Communications as Service (UCaaS) e Contact Center as Service (CCaaS), incluse quelle pubbliche, private e ibride, come parte della piattaforma Avaya OneCloud. Quest’ultima fornisce alle organizzazioni di ogni dimensione tutta la flessibilità, la sicurezza e l’affidabilità necessarie per una facile migrazione alle comunicazioni in cloud che soddisfino i requisiti specifici di ogni singola realtà aziendale.

Nuovo modello di delivery in cloud privato

Avaya sta inoltre introducendo un nuovo modello di delivery in cloud privato delle soluzioni Avaya OneCloud per UCaaS e CCaaS, che offre alle organizzazioni aziendali un percorso a costi contenuti di migrazione senza soluzione di continuità verso il cloud. A questo si aggiunge un’offerta cloud di workforce engagement che consente ai dipendenti di migliorare le interazioni con i clienti e quindi anche i risultati di business

Fornire “esperienze che contano”

L’azienda è inoltre impegnata in significativi miglioramenti delle soluzioni di collaboration, ampliando il proprio ecosistema applicativo cloud-native con la disponibilità di un’applicazione Slack integrata per le piattaforme di comunicazione Avaya. L’ecosistema aperto e agile di Avaya permette la condivisione di innovazioni e l’integrazione di nuove applicazioni a vantaggio dei clienti grazie alla collaborazione con un ampio gruppo di aziende- leader tecnologici che condividono la visione di Avaya.

Il tutto corroborato anche alla collaborazione con la comunità sempre più numerosa di partner specializzati nell’ambito dell’intelligenza artificiale che compongono l’ecosistema di Avaya A.I. Connect. Della community fanno parte Salesforce, Afiniti, Verint, Nuance, Cogito, Versay, Scoredata, eGain e i nuovi partner Knowmail e Over.ai.

Migrazione indolore verso il digitale

Avaya Engage 2019 è stato inoltre evidenziato il programma Loyalty2gether. Ideato per aiutare i clienti a migrare verso una piattaforma digitale, il programma Loyalty2gether rende semplice e conveniente l’aggiornamento alle più recenti soluzioni unified communications di Avaya con opzioni flessibili per installazioni cloud, on-premise e ibride.

In aggiunta, Avaya ha presentato nuove esclusive funzionalità “salvavita” che riguardano l’identificazione e il reporting della posizione dei dispositivi, ora parte integrante delle soluzioni di comunicazione Avaya per la gestione delle emergenze. Queste soluzioni forniscono informazioni in tempo reale e possono aiutare a fare la differenza in situazioni di vita o di morte.