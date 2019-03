Cambium in partnership con Facebook

La tecnologia di connettività Terragraph di Facebook verrà implementata nelle soluzioni wireless multi-mode a 60GHz di Cambium Networks che porteranno connettività Gigabit nelle aree urbane

Cambium Networks, fornitore di soluzioni di rete wireless, collaborerà con Facebook per creare soluzioni di connettività ad alta velocità utilizzando Terragraph. La tecnologia di connettività Terragraph sarà incorporata nel nuovo sistema wireless multi-mode cnWave da 60 GHz, che offre connettività Gigabit ad alta velocità alle aree urbane.

“Siamo entusiasti di collaborare con Cambium Networks per lo sviluppo di sistemi di connettività ad alta velocità basati sulla tecnologia Terragraph – ha dichiarato Dan Rabinovitsj, vicepresidente di Facebook Connectivity -. Attraverso Terragraph stiamo collaborando con i partner del nostro ecosistema per rispondere alla sfida della larghezza di banda nel contesto urbano, consentendo agli operatori di implementare reti wireless gigabit economiche su vasta scala”.

“Cambium Networks è orgogliosa di affiancare Facebook nella sua missione di offrire nuove tecnologie per potenziare le reti wireless e migliorare la velocità di connessione in tutto il mondo – ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks -. Riteniamo che le soluzioni multi-mode da 60 GHz, grazie alla resilienza integrata in Terragraph, consentiranno una connettività dell’ultimo miglio veloce ed economica, aumentando le capacità della rete di accesso e offrendo agli utenti finali un’esperienza applicativa molto più ricca”.

“Cambium Networks ha investito in importanti attività di ricerca e sviluppo per offrire una tecnologia radio multi-utente 14×14 multi-input, multiple-output (MU-MIMO), che la rende ben posizionata per portare innovazione sullo spettro wireless a 60 GHz – ha affermato Rohit Mehra, Vice President, Infrastruttura di rete di IDC -. La combinazione tra l’esperienza di Cambium Networks nell’innovazione wireless e la capacità di delivery della tecnologia Terragraph di Facebook mette a disposizione dei clienti reti mesh di elevata efficienza e resilienza, create sulle solide fondamenta di implementazioni wireless”.