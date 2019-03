Nuova suite Smart Package per Rittal

E’ studiata per rispondere alle esigenze dei clienti che desiderano un’infrastruttura IT “Chiavi in mano”

Rittal lancia la nuova suite Smart Package per applicazioni di edge computing nate con l’esigenza di avere calcolo locale e tempi di risposta immediati. Le soluzioni rispondono alle esigenze di tutte le categorie di aziende, dal livello enterprise fino alla piccola e media industria, consentendo di semplificare il lavoro di progettazione e realizzazione dei

nuovi CED, garantendo una soluzione standard, off-the-shelf, direttamente installata

e operativa con un investimento minimo.

Le novità sono rappresentate da due nuovi bundle: Smart Package Industry

Lite e Smart Package Industry, studiati per far fronte alle più recenti esigenze del

mondo industriale, dove l’Internet of Things e l’edge computing stanno ricoprendo un

ruolo decisivo all’interno delle filiere produttive. La nuova famiglia Smart Package è

indicata per infrastrutture IT da 0 kW fino a 6,5 kW di potenza assorbita.

La soluzione Smart Package Industry Lite è indicata per infrastrutture IT fino a 1 kW

di potenza assorbita. È basata su piattaforma TS IT 800x2000x1000 mm (LxAxP)

con il nuovo torrino di ventilazione in grado di garantire fino a 1069 m3/h. L’armadio

TS IT con porta in vetro offre una miglior protezione da acqua e polveri. Smart

Package Industry Lite si completa con la canalina di alimentazione e il kit di

monitoraggio già incluso, per consentire al cliente il controllo completo dei parametri

ambientali.

La soluzione Smart Package Industry è stata studiata per infrastrutture IT che

necessitano di condizionamento fino a 1,3 kW di potenza assorbita. È basata su

piattaforma TS IT 800x2000x1000 mm (LxAxP) con il nuovo e innovativo

condizionatore da tetto Blue e+ dotato di inverter. L’armadio TS IT in dotazione

garantisce una protezione da acqua e polveri con un grado IP 54. Smart Package

Industry si completa con la canalina di alimentazione e il kit di monitoraggio già

incluso, per consentire al cliente il controllo completo dei parametri ambientali.

Smart Package Industry Lite e Industry sono disponibili nelle versioni con o senza

installazione.

La soluzione Smart Package 4.0, invece, è indicata per infrastrutture IT da 3 kW a

6,5 kW di potenza assorbita. Con 8 possibili configurazioni che permettono di

soddisfare tutte le esigenze in termini di potenza, ridondanza, monitoraggio e

sicurezza, è facile da scegliere e veloce da implementare.

É realizzata su piattaforma TS IT con misure 800x2000x1200 mm (LxAxP), in grado

di garantire tutti i vantaggi tipici degli armadi Rittal.

Completano la soluzione chiavi in mano:

• Una o due PDU (Power Distribution Unit) da 16 A o 32 A, Basic o Metered

• Il nuovo sistema di cooling LCU DX integrato nell’armadio, da 3 kW o 6,5 kW, single

o redundant e, in base al livello di ridondanza desiderato, il sistema può inoltre

essere corredato da alcune dotazioni accessorie quali:

• Il gruppo di continuità (UPS) e interfaccia di rete per il monitoraggio remoto

dei suoi parametri di funzionamento

• Il sistema di monitoraggio e supervisione CMC III con sensori temperatura,

umidità e accesso a infrarossi

• L’impianto di rilevamento precoce e spegnimento incendi con gas

Novec1230 da rack DET-AC III

• Kit automatico di apertura delle porte, che in abbinamento al kit di

monitoraggio CMCIII permette di aprire automaticamente le porte dell’armadio

in caso di allarme.