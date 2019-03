Computer Gross estende la partnership con Kaspersky Lab anche al formato di licensing EDS

Si rafforza il sodalizio tra il distributore ed il vendor di sicurezza

Computer Gross, distributore di soluzioni ICT, e Kaspersky Lab, leader mondiale nell’ambito della sicurezza informatica, hanno firmato un accordo per la

distribuzione delle licenze in formato Electronic Software Delivery (ESD).

L’ormai consolidata partnership tra Computer Gross e Kaspersky Lab si amplia, quindi, estendendosi anche al nuovo formato di licensing EDS, la versione elettronica che ha l’obiettivo di portare concreti vantaggi sul Canale dei Partner, tra i quali la ricezione in tempo reale della licenza dall’inserimento dell’ordine, un’offerta più ampia rispetto alle licenze box e l’annullamento dei costi di trasporto e di magazzino.

“In Italia i messaggi per la diffusione di una nuova cultura della cybersicurezza cominciano a tradursi in una maggiore sensibilità da parte del pubblico e delle imprese – ha commentato Matteo Bosis, Head of Tangible di Kaspersky Lab -. Siamo partiti dal “semplice” antivirus e da quel momento l’offerta di Kaspersky Lab si è evoluta nel tempo per arrivare a offrire ora una gamma completa di soluzioni per il mondo consumer, per le aziende e le realtà corporate. Il nostro è un business che si evolve continuamente dal punto di vista della fruizione e della tecnologia, come dimostra anche questa nuova modalità di erogazione, il formato licensing ESD; all’evoluzione delle nostre soluzioni

si affiancano le partnership con realtà consolidate, come quella con Computer Gross, quest’anno concretizzata con un’importante accordo che va proprio in questa direzione.”

“L’accordo appena formalizzato con Kaspersky Lab per la distribuzione delle licenze in formato Electronic Software Delivery (ESD) testimonia il nostro forte interesse per l’innovazione, in questo caso in termini di fruizione della modalità di licenza in digitale e va a confermare una strategia di ampliamento della nostra offerta – afferma Marco Sangiorgi, Business Unit Manager – J.Open Division Computer Gross -. E’ molto importante per Computer Gross rafforzare le Partnership nell’ottica di proporre al Canale ICT un’offerta sempre più competitiva e riconosciuta, con l’obiettivo di consolidare la nostra Leadership in Italia sulla Distribuzione delle soluzioni di Cyber Security.”