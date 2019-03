Exclusive Networks: il 9 aprile parte il Tech Experience Tour 2019

Un viaggio itinerante in 9 tappe dove il distributore incontrerà partner e clienti

Saranno nove le tappe del Tech Experience Tour 2019 di Exclusive Networks, l’evento itinerante che il distributore ha organizzato per incontrare partner e clienti.

Dal 9 aprile al 28 maggio, Exclusive Networks, in compagnia dei suoi più importanti partner vendor (Aerohive, Allot, Eaton, F-Secure, FireEye, Fortinet, Gigamon, Infoblox, Nutanix, Palo Alto, Proofpoint, SentinelOne, Super Micro, WatchGuard, Zyxel), svilupperà una serie di appuntamenti in cui system integrator, reseller, sviluppatori, potranno incontrare, a “casa” loro, i massimi esperti di Cybersecurity, Cloud Migration, Internet of Things, Mobility.

Numeri esclusivi sul mercato italiano, live show, sistemi di difesa, errori da evitare, soluzioni su cui puntare per digitalizzare qualunque tipo di impresa, tutto insieme, tutto in una serie di appuntamenti che, per la prima volta, da Roma a Cagliari, passando per Padova, Milano, Torino, Ancona, Napoli, Bari e Catania, porteranno sul territorio il cuore della rivoluzione del cloud computing e dei vantaggi reali, sicuri, possibili, che è in grado di offrire.

Un format diretto, veloce e di valore

Ogni tappa avrà una durata di mezza giornata. Grazie all’intervento di giornalisti, tech blogger ed esperti di cybersecurity, i partecipanti avranno accesso a una mappatura completa dello scenario di mercato italiano, della cybersecurity, del cloud computing e della trasformazione digitale. Dove, quanto e come stanno investendo le imprese italiane? Dove, quando e cosa chiedono ai partner di canale?

Numeri esclusivi, dati di vendita sulle soluzioni sicurezza e cloud in Italia grazie alla collaborazione con i più importanti analisti di mercato.

A seguire, la sfida con i più importanti brand internazionali che, nel corso di live survey interattive e instant poll, saranno chiamati a rispondere alle provocazioni del pubblico e a dimostrare, concretamente, come si mette al sicuro il Cloud e come lo si rende una fonte di business.

Le tappe

Aprile: 9 Aprile – Roma; 11 Aprile – Padova; 18 Aprile – Milano.

Maggio: 7 Maggio – Torino; 9 Maggio – Ancona; 15 Maggio – Napoli; 21 Maggio – Bari; 23 Maggio – Catania; 28 Maggio – Cagliari.