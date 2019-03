RISCO Group: nuovi accessori radio per una migliore protezione da Agility 4

Accessori radio da interno e da esterno arricchiscono l’offerta di RISCO per garantire una protezione completa, scalabile e affidabile

RISCO Group, azienda indipendente attiva nel mercato della sicurezza e specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate, amplia la propria gamma radio con nuovi accessori all’avanguardia che completano la protezione di Agility4, il sistema di sicurezza radio bidirezionale di ultima generazione.

I nuovi accessori radio da esterno

La proposta da esterno di RISCO si completa con Beyond radio DT – ora disponibile con o senza fotocamera integrata – pensato per offrire agli utenti finali una prima linea di difesa rilevando gli intrusi mentre sono ancora all’esterno, impedendo quindi di arrivare alle persone e agli oggetti di valore all’interno delle proprietà.

· Beyond radio DT è il sensore intelligente da esterno che completa la famiglia di soluzioni Beyond già presenti sul mercato in versione cablata. Grazie alla Doppia Tecnologia (DT) e combinando 2 canali a microonda in banda K e 2 canali PIR, Beyond radio DT offre prestazioni superiori, oltre a ridurre drasticamente i falsi allarmi sfruttando le esclusive ed innovative tecnologie di rivelazione progettate dall’azienda per l’ambiente esterno – tecnologie di Correlazione Digitale e Sway Recognition – e immunità alla luce solare diretta. Inoltre, Beyond è particolarmente sicuro grazie al tamper apertura, all’antimascheramento a infrarosso attivo e al sensore d’urto basato su accelerometro. Inoltre, la nuova versione radio offre maggiore flessibilità e facilità di installazione, oltre a supportare l’ultima generazione di video verifica in alta definizione, attivabile tramite l’app per smartphone iRISCO, web browser o vigilanza.

· Beyond radio DT Cam offre una combinazione unica di tecnologie e algoritmi per la rivelazione da esterno all’avanguardia, come per la versione senza fotocamera – tecnologie di Correlazione Digitale e Sway Recognition e immunità alla luce solare diretta – con fotocamera integrata che fornisce immagini cristalline durante il giorno e la notte per una video verifica di alta qualità tramite l’app per smartphone iRISCO, interfaccia web e software della vigilanza. Anche la versione con fotocamera è molto sicura grazie al tamper apertura, all’antimascheramento a infrarosso attivo e al sensore d’urto basato su accelerometro.

I nuovi accessori radio da interno

Per quanto riguarda la protezione da interno, la proposta di RISCO si arricchisce della nuova tastiera Panda radio, di un nuovo telecomando radio Panda, oltre ai sensori radio da interno per la rilevazione di fumo e calore e movimento.

· La tastiera Panda radio, estremamente affidabile e dal design lineare e contemporaneo, è ideale per gli utenti che desiderano elevati livelli di sicurezza, senza rinunciare al design.

· Il telecomando radio Panda è un telecomando bidirezionale che combina le più recenti tecnologie con un design pulito, compatto e moderno.

· I sensori radio da interno, tra cui quello fumo e calore, sono in grado di rilevare tempestivamente e in modo accurato il rapido aumento della temperatura prima che compaia fumo visibile, per ridurre al minimo i falsi allarmi e offrire la massima sicurezza. Questi sensori completano la gamma – già disponibile sul mercato – di eyeWAVE, iWAVE e BWare per garantire prestazioni di rilevazione sempre più avanzate.