Esprinet distribuisce le soluzioni per l’auto di Jf Sound

Esprinet commercializza la gamma dell’emergente azienda produttrice di sistemi hi-fi per auto

Esprinet distribuirà la gamma Jf Sound, emergente azienda produttrice di sistemi hi-fi per auto.

La JfSound studia, progetta e realizza sistemi di intrattenimento per auto ad alto contenuto tecnologico, in grado di rendere il percorso di ogni automobilista più semplice e piacevole. Sistemi che si integrano perfettamente con il cruscotto dell’auto, in grado di navigare su internet, scaricare applicazioni, dettare e riprodurre vocalmente mail o messaggi e sfogliare pagine Facebook o Instagram. Autoradio aftermarket capaci non solo di recuperare tutte le funzioni originali dell’auto, ma anche di implementarle considerevolmente. Prezzi di vendita estremamente accattivanti aggiungono un ulteriore benefit al brand che sta acquisendo un ruolo di primaria importanza all’interno dello specifico settore di riferimento.

Secondo i termini dell’accordo, Esprinet si occuperà della distribuzione della gamma completa di prodotti Jf Sound, supportando il produttore nella crescita nel mercato italiano. Dal canto suo, Jf Sound trova in Esprinet un partner solido ed affidabile per raggiungere il proprio obiettivo di diventare uno dei principali brand all’interno del relativo settore di riferimento. Grazie ai suoi 36.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e negli Esprivillage, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, Esprinet è in grado di supportare Jf Sound nell’ottenere quella diffusione capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

“Siamo lieti che un’azienda in crescita come Jf Sound abbia scelto Esprinet come distributore per aumentare la propria presenza sul mercato italiano – commenta Giovanni Testa, Business Operations Manager di Esprinet Italia –. Questa partnership rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia che i vendor ci riconoscono, un’importante opportunità per ribadire il nostro ruolo di distributore di riferimento in diversi settori merceologici, nonché per offrire ai nostri clienti sempre il meglio della tecnologia disponibile”.