Al fianco del partner Prima per mostrare come il processo di creazione e produzione di stampa aumentino il potenziale della filiera della comunicazione

Creatività, design e stampa digitale in un flusso di lavoro integrato per mostrare al pubblico come sia possibile generare valore per l’intera filiera della comunicazione: è questo il cuore del progetto “Wow Print Lab” realizzato da Prima in occasione della Milano Design Week, dal 9 al 12 aprile, con il supporto della tecnologia di stampa Canon imagePRESS.

Canon è infatti uno dei partner, insieme a PICO, distributore specializzato in soluzioni per aziende e professionisti della comunicazione, e Guandong, produttore di supporti per la stampa digitale, che Prima ha coinvolto per creare una tipografia digitale ideale capace di trasformare l’idea creativa in un oggetto stampato, nobilitato e sagomato, pronto per il cliente finale.

Il progetto

Un progetto, fatto di percorsi esperienziali e workshop creativi nel cuore pulsante della Repubblica dei Design – il nuovo Design District progettato dal Politecnico di Milano per il Salone del Mobile 2019 -, che diventa luogo di incontro per agenzie, designer, grafici, tipografi e clienti finali, offrendo un terreno comune per dare libero sfogo alla creatività e vederla concretizzarsi in un reale progetto di comunicazione spaziale.

Canon, da sempre al fianco dei propri partner per contribuire a creare valore, partecipa al progetto mettendo a disposizione la più innovativa tecnologia di stampa digitale. In particolare, i visitatori del “Wow Print Lab” potranno vedere in azione imagePRESS C850: una soluzione per stampe a colori di elevata qualità, eccellente produttività e estrema flessibilità dei supporti.

“Siamo molto orgogliosi di lavorare al fianco di Prima Srl in questo progetto innovativo che rappresenta un’occasione straordinaria per ispirare e mostrare al cliente finale le straordinarie potenzialità che la stampa digitale abilita per creare valore e aumentare la produttività del proprio business, liberando la creatività – ha dichiarato Marco Dusi, Product Marketing Manager, Business group di Canon Italia -. Canon è infatti da tempo in prima linea, al fianco dei propri partner, per favorire l’innovazione e supportare il potenziale commerciale dei PSP”.

Il WOW Print Lab è aperto in via A. F. Grazzini n. 8 a Milano Bovisa, dal 9 al 12 aprile dalle ore 9 alle ore 19.