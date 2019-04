Asit: raggiungere i 30 milioni obiettivo per il 2019

L’anno nuovo si è aperto con nuovi obiettivi ambiziosi e il lancio del nuovo sito web con e-commerce



La spinta su Unified Communication, Cloud e soluzioni Open Source, l’inserimento di nuove risorse e una strategia volta sempre più a consolidare la presenza nel mercato del canale informatico premiano Asit che da quattro esercizi consecutivi continua a crescere anno su anno del 30%. Il 2018 si è chiuso per il distributore con una crescita di oltre il 50% e un fatturato che si attesta sui 27,8 milioni di euro. Il 2019 si è aperto con obiettivi altrettanto ambiziosi e una previsione di superare i 30 milioni di euro con l’inserimento di nuove risorse skillate dal punto di vista tecnico.

“Se vogliamo puntare a crescere ancora, dobbiamo cercare di dare più valore alla nostra azienda – spiega Valentino Ganz, storico fondatore dell’azienda e CEO di Asit -. Per farlo dobbiamo investire sulla parte tecnica. Vogliamo inserire un CTO, un direttore tecnico che possa stare al tavolo delle direzioni per discutere progetti importanti e seguire il post sales, diventando anche un trainer delle soluzioni che distribuiamo. Ci diamo dai 3 ai 5 anni per strutturare una divisione tecnica davvero significativa: abbiamo capacità importanti e dobbiamo farle fruttare. Non perderemo di vista anche il rafforzamento su alcuni territori, come Veneto ed Emilia Romagna dove contiamo di inserire nuove risorse commerciali. Il nostro core business rimane sempre focalizzato sul settore privato, trasversalmente sui vari mercati verticali, ma stiamo lavorando bene anche con la Pubblica Amministrazione mediante un’attività mirata sui principali operatori italiani di telecomunicazione.”

Un nuovo sito

Per sostenere la crescita di Asit è stato anche ripensato l’intero sito web dell’azienda www.asit.it che oggi incorpora un e-commerce funzionale per i rivenditori e i system integrator che operano nel mondo informatico, un target abituato ad utilizzare il digitale per fare ordini e acquisti online. Il nuovo sito è stato pensato per offrire uno strumento di lavoro facile da consultare, sia per i clienti che per chi vuole conoscere meglio l’offerta di Asit. La consultazione delle soluzioni dei 31 brand distribuiti, suddivisi nelle quattro business unit di Asit (Cabling&Datacenter, UCC, Networking&Wireless, Sicurezza) e nelle relative categorie di prodotto, è facile e immediata. Il blog è stato arricchito per diventare sempre più uno strumento di comunicazione capace di raccontare le soluzioni proposte dai vari vendor e le novità del distributore.

“Il nuovo sito nasce con l’obiettivo di avere non solo una vetrina e un tool di marketing, ma anche un vero e proprio strumento di vendita – spiega Joris Ganz, Business Developer and Marketing Director di Asit -. Ora accedendo al nostro sito è possibile completare tutto l’iter, dall’ordine fino all’acquisto del prodotto. Lo abbiamo sviluppato internamente partendo dall’analisi di ciò che serve di più al cliente: conosciamo bene le esigenze di chi opera in questo mercato e alcune funzionalità sono state introdotte proprio per agevolare il lavoro quotidiano. Ogni cliente ha un’area personale con fatture, ordini, bolle, preventivi. Abbiamo anche creato una gestione puntuale degli archivi: una volta loggato, il cliente può visualizzare i prodotti per categoria merceologica (divisi per le 4 business unit) ma anche per brand. Crediamo di offrire uno strumento che possa velocizzare l’acquisto di materiale che serve per l’attività day by day, lasciando al cliente la possibilità di chiudere il ciclo d’acquisto in qualsiasi momento della giornata, in autonomia. Così sgraviamo anche le nostre forze commerciali che possono concentrarsi su progetti di più ampia portata.”