Rubrik nomina Wendy Bahr Chief Commercial Officer

Proveniente da Cisco, la manager avrà il compito di accelerare le attività di go-to-market dell’azienda

Rubrik, azienda attiva nel Cloud Data Management, ha annunciato la nomina di Wendy Bahr a Chief Commercial Officer. In questo ruolo, Wendy Bahr avrà la responsabilità su MSP, system integrator globali e partner di canale, alleanze con vendor hardware e software, oltre che sui team di Inside Sales e Professional Services.

“Wendy è senza dubbio uno dei responsabili di canale più apprezzati e rispettati con cui ho lavorato nel corso della mia intera carriera – spiega John Chambers, fondatore e CEO di JC2 Ventures oltre che Chairman Emeritus di Cisco Systems –. Rubrik ha fatto un lavoro eccellente nel capitalizzare l’evoluzione verso il cloud e la conseguente proliferazione dei dati, per diventare una piattaforma software di riferimento per i team IT enterprise. L’aggiunta di Wendy al leadership team di Rubrik spingerà ulteriormente la crescita dell’azienda”.

Wendy Bahr entra in Rubrik dopo un’esperienza durata 18 anni in Cisco Systems, con il ruolo più recente di Senior Vice President of the Global Partner Organization. In questa posizione, aveva la respnsabilità di gestire e supportare gli oltre 60.000 partner globali che rappresentano il principale canale dell’azienda verso il mercato. Comprendendo system integrator, value-added reseller, distributori, services provider, independent software vendor e partner tecnologici, l’ecosistema globale connesso dei patner dell’azienda è arrivato sotto la guida di Wendy Bahr a contare più dell’80% del fatturato di Cisco. Inoltre, Wendy Bahr aveva la responsabilità dei team Global Virtual Sales e Global Customer Success, con un impatto globale di fatturato superiore ai 10 miliardi di dollari, oltre che dell’organizzazione commerciale globale Cisco Meraki.

“Da sempre Rubrik ha adottato una strategia commerciale basata al 100% sul canale. La grande esperienza enterprise di Wendy Bahr, unita al suo approccio customer-first nella guida delle organizzazioni commerciale e di canale rappresenta un’aggiunta eccezionale al team manageriale di Rubrik – aggiunge Brett Shirk, Chief Revenue Officer at Rubrik -. Sarà in grado di accelerare sia la nostre crescita commrciale sia quella dei nostri partner.”