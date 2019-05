OKI porta a FESPA 2019 la creatività del colore

Dal 14 al 17 maggio, a Fiera di Monaco, un portfolio completo di stampanti e soluzioni di stampa rivoluzionarie

Massima espressione della creatività e del colore in occasione di FESPA 2019. L’ha promette, tra gli altri, OKI Europe che, dal 14 al 17 maggio, sarà presente alla Messe Munich allo Stand A5-F10.

Sarà l’occasione per scoprite in che modo OKI Europe continua a superare i confini della creatività e del colore.

Qualsiasi applicazione su un’impareggiabile gamma di supporti

Con un portfolio completo di stampanti e soluzioni di stampa rivoluzionarie, specifiche per il settore delle arti grafiche, infatti, OKI continua a sorprendere superando i risultati dei processi di stampa tradizionali con straordinarie innovazioni tecnologiche. Che si tratti di una boutique alla ricerca di soluzioni creative per mettere in risalto l’identità del marchio dei prodotti, oppure di un servizio di stampa/attività creativa in cerca di nuove opportunità di guadagno, i nuovissimi dispositivi di stampa OKI possono supportare ogni tipo di applicazione su un’ampia e impareggiabile gamma di supporti.

Allo stand OKI i visitatori potranno scoprire:

Car wrapping live – osservate in che modo un veicolo può essere trasformato con design fantastici, in tempi rapidi, con facilità e a prezzi convenienti;

Per la prima volta in Europa – guardate un’anteprima della nuova stampante OKI dedicata ai supporti transfer: una vera svolta nel mercato della serigrafia e DTG;

L’esclusiva stampante a toner bianco di OKI con toner intercambiabile – stampate su supporti bianchi o scuri da un unico dispositivo: a voi la scelta;

Straordinarie etichette a 5 colori – con l’esclusiva stampante per etichette a 5 colori di OKI il design di etichette supera il CMYK con l’aggiunta del colore bianco, ideale per la creazione di etichette ad elevato impatto;

Il rinomato portfolio ColorPainter di OKI idee creative che prendono vita sia in ambienti chiusi sia all’aperto. Provate la stampa live di carte da parati e rivestimenti murali in tessuto, e molto altro ancora.

Per tutta la durata della manifestazione, infine, il personale di OKI Europe sarà presente presso lo stand per far scoprire a tutti gli interessati come superare i confini della creatività e incrementare i profitti della propria azienda.