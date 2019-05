Italian WISP Day 2019: l’evento italiano per i professionisti del wireless broadband



Italian WISP Day 2019 è la seconda edizione dell’evento nazionale BtoB dedicato in modo esclusivo al mondo dei WISP (Wireless Internet Service Provider), organizzato da Aikom Technology.

Il 30 maggio a Roma dalle 10.00 alle 15.30 si alterneranno interventi di docenti universitari, esperti del settore, produttori di tecnologie wireless ed esponenti di associazioni di categoria, per guidare i partecipanti in sala alla scoperta di un nuovo modo di concepire il business e la mission dell’Internet Service Provider, per affrontare con competenza e consapevolezza un mercato a ridotta marginalità e scoprire nuove opportunità di monetizzazione legate alla fornitura di servizi a valore aggiunto.

Il tema dell’edizione 2019

“Da Internet Service Provider a Managed Service Provider: evolversi per competere in un mercato a marginalità ridotta.” È questo il tema centrale dell’evento che intende far luce su un’evoluzione necessaria a cui è chiamato il mondo dei fornitori di servizi wireless.

Aggiornare la propria offerta e accelerare il ROI sono le sfide che i WISP italiani devono affrontare per affermarsi oggi sul mercato e superare le difficoltà causate dal crescente peso dei grandi attori della connettività, dalla riduzione dei profitti e dalla difficoltà di posizionamento strategico.

L’evento vuole proprio essere un momento di confronto e formazione specifica, per innovare e far crescere in modo consapevole il mercato italiano degli operatori di connettività wireless.

Innovare l’offerta

Aggiornare la propria offerta è un fattore cruciale e strategico per la sopravvivenza degli operatori WISP: la diffusione sempre più capillare del cablaggio in fibra sul territorio italiano porta con sé opportunità e sfide che rendono necessario ripensare il proprio portafoglio prodotti. Quali sono le tecnologie chiave che possono essere veicolate sulla rete wireless ed offrono opportunità concrete per aumentare il valore dell’azienda? Partecipare all’evento consentirà ai WISP di conoscere importanti opportunità per far crescere il proprio business e stabilire le basi per future partnership e collaborazioni.

Monetizzare le innovazioni

Trasformarsi da WISP a MSP significa innovare, ma ciò richiede investimenti in competenze e infrastrutture. È davvero necessario farlo? E, soprattutto, come monetizzare velocemente gli investimenti?

All’Italian WISP Day ricercatori e responsabili ICT si confronteranno direttamente con le aziende WISP italiane piccole, medie e grandi su questi temi, per analizzare il mercato e creare nuove opportunità e sinergie.

Per informazioni e per iscriversi gratuitamente: https://www.aikomtech.com/eventi/wisp-day-2019

Per maggiori dettagli scrivere a: marketing@aikomtech.com

Wisp Day 2019 – Hotel Mercure Roma West – V.le Eroi di Cefalonia, 301 – Roma

AGENDA

• ORE 10:00 – CHECK-IN & INIZIO LAVORI

– Aikom Technology – Raffaele Bianchi, Sales Manager

L’offerta Aikom Technology per il mercato WISP

– TapTech – Prof. Andrea Bienati

Presentazione della ricerca “Il mercato WISP in Italia: l’evoluzione della specie”

– Coalizione Fixed Wireless Access- Ing. Enrico Boccardo – Presidente

Gli obblighi amministrativi per il mondo WISP e la gestione delle frequenze alla luce dei recenti aggiornamenti normativi

• ORE 11:45 – COFFEE & TECH BREAK

– Cambium Networks – Marco Olivieri, Country Manager Italia

WISP Italia 2020: come aumentare la marginalità e differenziarsi sul mercato della connettività

• ORE 12:45 – BUSINESS LUNCH & DEMO DESK

– Motorola Solutions – Sirio Magliocca, Amministratore Delegato

Espandere il business con le nuove soluzioni di comunicazione oncloud di Motorola Solutions

– Politecnico di Milano

I servizi a valore aggiunto Smart-Home

– Namex- Flavio Luciani, Chief Innovation Officer

Ottimizzare la gestione delle reti complesse e del traffico IP

– Fastweb – Alessandro Perrino, Business Innovation Senior Manager

• ORE 15:30 – Q&A