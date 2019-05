Fespa 2019: le applicazioni Ricoh ridefiniscono la creatività

Ripensa la creatività, reinventa la produttività: è con questo messaggio che Ricoh si presenta alla più importante fiera europea dedicata al mondo della comunicazione visiva

I visitatori di Fespa 2019 (14-17 maggio, Monaco di Baviera) troveranno allo stand Ricoh (B4 K31) un’ampia gamma di applicazioni realizzate su supporti quali legno, vetro, acrilico e cartone. Le soluzioni di stampa che verranno presentate ridefiniscono le opportunità applicative consentendo agli stampatori di intraprendere la strada verso l’innovazione.

Tra le possibilità applicative realizzate mediante le soluzioni di stampa flatbed (Ricoh Pro T7210 e Pro TF6250) vi saranno:

• un kit che include i media stampabili tra cui compensato, forex, dibond, alluminio, vinile e vetro

• applicazioni con colori spot ed effetti texture utilizzando bianco e vernice su acrilico, forex e dibond

• sagome di animali in quadricromia

• sottobicchieri

• espositori per brochure realizzati in cartone e sagomati

Per quanto riguarda il latex grande formato (Ricoh Pro L5160) le applicazioni includono:

• stampe su vinile adesivo metallico in quadricromia + bianco tagliate e accoppiate per sottobicchieri

• vetrofanie in quadricromia + bianco su supporto clear

Fespa sarà il palcoscenico ufficiale per la presentazione della nuova soluzione DTG Ricoh Ri1000 che amplia il portfolio applicativo nel settore della stampa su capi finiti (T-shirt e felpe, bag portabottiglie e grembiuli).

Nell’area dello stand dedicata al mondo cutsheet, Ricoh Pro C7200x sarà in azione per stampare numerosi sample di packaging per il food.

Infine, la produttività e l’efficienza dei flussi di lavoro saranno gestite grazie a ColorGATE V10 utilizzato su tutte le soluzioni inkjet presenti in stand.

Per registrarti gratuitamente clicca qui.