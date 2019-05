Plustek eScan A350 è stato selezionato nella ristretta cerchia di prodotti della categoria “Computer and Communication” che si contendono il riconoscimento



Lo scanner di rete eScan A350 di Plustek sarà tra i protagonisti del prossimo German Design Award 2020 grazie al suo design e alle sue caratteristiche di innovatività.

Sin dalla sua istituzione nel 2012, il German Design Award è considerata una delle manifestazioni più importanti del suo genere a livello mondiale e premia ogni anno i prodotti che si distinguono maggiormente nelle loro categorie.

A giudicare l’innovativo eScan A350 per la categoria “Computer and Communication” sarà chiamata una competente giuria composta da esperti del design, della formazione, delle scienze e dell’industria, che lo valuteranno per il suo aspetto, le sue funzionalità e le sue tecnologie.

Dotato di un ampio touch screen da 7″, che permette una completa gestione di tutte le funzionalità senza la necessità di utilizzare un PC, l’eScan A350 è in grado d’inviare i documenti digitalizzati verso molteplici destinazioni remote, servizi FTP, cartelle condivise, nonché sistemi DMS.

Dal 1986 Plustek produce soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio

Gli scanner della serie eScan, inoltre, sono in grado d’integrarsi con un’ampia varietà di software, rappresentando la scelta ideale nelle situazioni più diverse e per coloro che hanno la necessità di trasferire rapidamente i documenti cartacei nel mondo digitale, salvandoli automaticamente via rete.