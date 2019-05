La gamma di IDT comprende una selezione di dispositivi inclusi sensori, clock and timing e tecnologie di alimentazione wireless

Avnet Silica aggiunge al suo portafoglio di fornitori IDT, società Renesas, che produce IDT tra cui dispositivi RF all’avanguardia per sistemi di comunicazione, tecnologie di ricarica wireless, sensori per applicazioni di automazione industriale e dispositivi di clock e timing ad alte prestazioni per progetti basati su processore.

L’introduzione della linea di prodotti IDT si basa sulla recente acquisizione della società da parte di Renesas Electronics, un partner strategico per Avnet Silica. Ciò consente ad Avnet Silica di migliorare ulteriormente la propria offerta in mercati chiave quali automazione degli edifici e della casa, nonché comunicazioni e automotive.

Le principali aree di prodotto coperte da IDT includono sensori ambientali progettati per misurare, monitorare e rilevare dispositivi intelligenti in applicazioni industriali. IDT offre inoltre sensori automotive e di condizionamento di segnale a bassa potenza e alta precisione conformi allo standard ISO 26262 e ad altri requisiti cruciali per le applicazioni automobilistiche in termini di EMC e affidabilità.

IDT è anche uno dei principali player nel campo dei dispositivi clock e timing: il portafoglio offerto può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni elettroniche. Un’altra area chiave è la ricarica wireless, soprattutto per l’integrazione in dispositivi mobili e trasmettitori, un settore di mercato in cui IDT è leader incontrastato.