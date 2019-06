Sony potenzia le funzionalità 4K e IP native di Euro Media Group

Operato un investimento significativo nelle HDC-3500 di Sony per potenziare le funzionalità 4K e IP native

Intenta a coniugare qualità delle immagini senza compromessi con flessibilità e affidabilità operativa, Euro Media Group ha incrementato la propria suite tecnologica con 42 system camera HDC-3500 di Sony con funzionalità 4K e IP.

L’acquisizione annunciata permetterà al provider europeo di facility e servizi broadcast di fama internazionale di ottimizzare il ROI e assicurare produzioni affidabili e di alta qualità per diverse applicazioni e ambienti.

Comprensive dell’offerta di assistenza e supporto alla formazione da parte di Sony, le nuove telecamere confluiranno nella dotazione di Euro Media Group esistente composta da soluzioni 4K & IP Capable di Sony, fra cui le system camera HDC-4800, HDC-4300 e HDC-2500 nonché gli switcher della serie XVS.

Focus su qualità dell’immagine, portabilità e flessibilità creativa

Punta di diamante di una nuova generazione di system camera caratterizzata da elevata potenza e da un buon rapporto qualità-prezzo, il modello HDC-3500 offre a Euro Media Group la flessibilità di servire i propri numerosi clienti negli ambienti della produzione live.

La HDC-3500 offre il primo sensore CMOS 4K da 2/3’’ al mondo con tecnologia global shutter, che assicura qualità dell’immagine senza compromessi in 4K, disturbi ridotti (-62 dB), una sensibilità notevole (F11 a 1080/50p) e High Dynamic Range. Annunciata di recente a NAB, la HDC-3500 supporterà anche le operazioni 4K wireless grazie all’aggiunta del pannello laterale intercambiabile HKC-WL50, che la ottimizzerà per le attività che richiedono prodotti portatili.

Avvalendosi dello stesso metodo operativo utilizzato da altre telecamere HDR-capable di Sony, la HDC-3500 supporta il workflow SR Live per HDR di Sony, che permette di realizzare produzioni 4K HDR e HD SDR simultanee con una sola equipe, riducendo i costi relativi ad hardware e personale per le produzioni multiformato del Gruppo.

Supporto per l’IP

Seguendo le raccomandazioni di integrazione Tech 3371 di EBU e il supporto SMPTE ST2110, la system camera HDC-3500 rientra perfettamente nella strategia IP Technology di Euro Media Group, volta a sviluppare nuovi concept utilizzando l’architettura Remote Integration (REMI), da distribuire in tutta Europa entro il 2020. La società ha già pianificato la prima struttura nei Paesi Bassi e va in onda con altre soluzioni Sony conformi allo standard ST2110, come l’unità di controllo della telecamera HDCU-3100 e il mixer video XVS-8000.

Tutte le 42 nuove telecamere HDC-3500 ordinate offrono funzionalità 4K e IP native, a sostegno dell’impegno di Euro Media Group nel combinare una qualità dell’immagine eccezionale con una produzione vantaggiosa e flessibile.