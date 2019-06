L’applicazione per meeting Quicklaunch lavora con NEC InfinityBoard

Firmata tra NEC Display Solutions e UC Workspace una partnership globale per migliorare ulteriormente le soluzioni di collaboration

L’applicazione per meeting Quicklaunch è stata customizzata per essere utilizzata con l’innovativa soluzione NEC InfinityBoard e si presenta come provider agnostico per videoconferenze.

Lo hanno annunciato NEC Display Solutions Europe e UC Workspace, specialista in soluzioni negli spazi di lavoro, insieme allo status di Platinum Partner di NEC Display Solutions con UC Workspace Quicklaunch.

Nello specifico, la nuova partnership globale permetterà anche all’ecosistema di partner di NEC di offrire soluzioni complete per lo spazio di lavoro che non vincolano i clienti a un unico provider di sistemi per conferenze o a un singolo set di applicazioni.

Quicklaunch, infatti, è stata sviluppata per rispondere alle diverse esigenze dei clienti all’interno delle meeting room e degli attuali workspace in continua evoluzione. La soluzione supporta la partecipazione one-click fino a oltre 30 meeting provider con la possibilità di lanciare applicazioni, condividere da qualsiasi device e molto altro all’interno di un ambiente sicuro.

Come riferito in una nota ufficiale da Angela Hlavka, CEO di UC Workspace: «I workspace e meeting room stanno cambiando e così le richieste dei nostri clienti. Il bundle della soluzione NEC, che include Quicklaunch, permette a entrambe le organizzazioni di evolvere assieme, offrendo una soluzione facile e flessibile che può essere usata non solo con display interattivi, ma anche con altri display e proiettori NEC».

Design modulare ideale per la nuova generazione di NEC InfinityBoard

La partnership tra NEC Display Solutions e UC Workspace risponde alla domande crescenti dei clienti e alla natura globale degli spazi di lavoro collaborativo in rapida ascesa.

Come riferito da Andreas Biss, Manager Business Development Solutions di NEC Display Solutions Europe: «Quicklaunch fornisce un’interfaccia sicura e flessibile che risponde alle esigenze applicative all’interno delle organizzazioni e dei loro meeting. Con l’evoluzione e la crescita dei loro bisogni, NEC Display Solutions continuerà a fornire innovative soluzioni interattive, display e proiettori professionali che soddisfino gli esigenti i requisiti 24/7 del mercato».