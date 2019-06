Panasonic presenta KX-TPA68

KX-TPA68 è il nuovo terminale SIP wireless per comunicazioni intuitive

Panasonic Business presenta KX-TPA68, l’ultima introduzione nella gamma di terminali aggiuntivi del sistema DECT SIP monocella KX-TGP600: progettato per fornire soluzioni di comunicazione intuitive e flessibili alle piccole e grandi aziende

Disponibile da giugno 2019, il telefono SIP KX-TPA68 supporta conferenze telefoniche con più partecipanti, grazie a funzionalità che consentono agli utenti di rispondere, richiamare e di unirsi agevolmente a conversazioni fra i diversi telefoni cordless KX-TPA68 registrati sulla stessa unità base TGP600.

La piena capacità, consente ai dipendenti dell’azienda di connettere fino a un massimo di otto telefoni a una sola stazione base. Si può ottenere una copertura maggiore fra i telefoni cordless e fissi aggiungendo dei ripetitori. Sono infatti supportati fino a sei ripetitori connessi in modalità “stella” e fino a tre in modalità ”catena”.

Per una maggiore interazione con gli utilizzatori e assicurare comunicazioni intuitive, il telefono è dotato di un display LCD a colori da 3,5” e 18 tasti funzione flessibili a etichettatura automatica, disposti in 3 schermate da sei tasti ciascuna. Inoltre, gli utenti sono in grado di trovare facilmente tutti i propri contatti in rubrica, grazie alla memoria di 500 numeri telefonici.

Inoltre, il KX-TPA68 garantisce un audio di alta qualità, con vivavoce full-duplex e una ampiezza vocale incrementata del 60% rispetto al modello precedente. inoltre, una funzione potenziata di riduzione del rumore regola automaticamente il volume dell’audio in ambienti rumorosi.