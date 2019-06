L’estate è più “cool” con View3 Lite di Wiko

Un colore Artic Bleen per lo smartphone di Wiko

Wiko propone View3 Lite nell’inedito colore Artic Bleen per un’estate davvero “cool”.

Un gioco di sfumature dal caratteristico bleen (blu + green) di Wiko al freschissimo grigio ghiaccio fanno di questo smartphone il compagno ideale per ogni vacanza.

View3 Lite offre un’esperienza completa ed equilibrata, racchiusa in 6” di design raffinato e distintivo.

I suoi plus? Batteria long lasting da 4000 mAh in grado di garantire un’autonomia di due giorni con una sola carica per una vacanza in libertà e doppia fotocamera posteriore per dare libero sfogo a scatti indimenticabili. L’obiettivo principale da 13MP assicura immagini sempre luminose e definite, mentre il sensore da 2MP dona un effetto profondità. In più, i 5MP della fotocamera anteriore promettono selfie impeccabili per far invidia a tutti gli amici rimasti a casa o ancora in ufficio.

L’ampio spazio di archiviazione, invece, permette di salvare tutte le foto e i video della vacanze senza il rischio di perdere alcun ricordo, grazie ai 32GB ROM e 2GB di RAM di memoria.

Altro plus? Tutto questo ha un prezzo consigliato “ultra democratico” in perfetto stile Wiko: 129,99€.