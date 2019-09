BenQ è sponsor tecnico di Torino Graphic Days

Dal 3 al 6 ottobre, la casa taiwanese sosterrà la IV edizione della manifestazione internazionale dedicata al visual design

Ci saranno monitor professionali di visualizzazione e trattamento delle immagini BenQ ma anche una serie di incontri tenuti da esperti del settore a fianco dell’edizione 2019 di Torino Graphic Days.

La quarta edizione della manifestazione internazionale dedicata al visual design, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 3 al 6 ottobre, avrà infatti come sponsor tecnico BenQ.

Anche quest’anno, il Toolbox Coworking di via Agostino da Montefeltro 2, si trasformerà in un luogo virtuoso di dialogo in cui si incontreranno alcuni dei maggiori professionisti e talenti creativi internazionali. Un luogo ideale per la tecnologia di visualizzazione delle immagini BenQ, che con la propria linea di monitor dedicata copre tutte le aree del visual design, dalla grafica e l’art direction, alla progettazione, alla fotografia, alla post produzione video, alla pre-stampa.

Tutto il buono della tecnologia BenQ di scena a Torino

I monitor professionali BenQ saranno utilizzati all’interno di un calendario di incontri formativi promossi sempre dalla casa taiwanese e tenuti da Martin Benes, Massimo Nava, Matteo Bruno e Mauro Zingarelli della Slim Dogs Production, esperti del settore che affronteranno i temi dell’innovazione e delle ultime evoluzioni della tecnologia digitale, degli strumenti e dei metodi applicati al mondo del visual design, della comunicazione visiva e della sperimentazione nell’elaborazione professionale delle immagini.

BenQ fornirà, inoltre, una serie di dispositivi ulteriori che saranno impiegati sia per l’allestimento del festival che all’interno dei numerosi workshop, conferenze, performance e mostre in programma, tra cui display e schermi interattivi 4K e videoproiettori laser.

Tra i relatori non mancherà Martin Benes, ideatore e fondatore del CreativeProShow, uno dei più grandi eventi creativi in Italia, ma anche Massimo Nava, Adobe Stock e BenQ Influencer, Matteo Bruno, DOP e videomaker romano conosciuto sul web come “Cane Secco” (340.000 iscritti) che, nel 2014, decide di fondare insieme a Giovanni Santonocito (responsabile di post-produzione) la Slim Dogs Production, una società di produzione video e comunicazione digitale. Più avanti a loro si uniscono Adriano Santucci (chief producer) e Marco Cioni (marketing e account manager) , mentre Mauro Zingarelli è un regista, originario della Puglia, che entra in contatto con Matteo Bruno nel 2011, durante gli studi di regia alla NUCT.

Come riferito in una nota ufficiale da Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Director di BenQ Italy: «Quest’anno, il concetto ispiratore di Torino Graphic Days è l’integrazione e noi siamo felici di potere concorrere all’approfondimento di un tema di così grande attualità e ricco di sfaccettature. Integrazione significa infatti anche contaminazione, creazione di mondi ibridi, nuove sintesi di pensiero: la tecnologia BenQ facilita questo scambio e ne valorizza appieno i risultati».

I workshop di Torino Graphic Days sostenuti da BenQ

SlimDogs – Matteo Bruno e Mauro Zingarelli

Ore 12.00-14.00 – Venerdì 4 ottobre

“Il videomaking in uno zaino” – Talk

Quota di partecipazione: gratuito

Per essere un videomaker c’è bisogno di conoscere tanti stili di narrazione, tutti molto diversi tra loro, e saperli mettere in pratica. Molte volte però, ognuno di questi stili richiede attrezzature molto diverse tra loro e spesso essere videomaker significa anche avere a disposizione solo ciò che riesce ad entrare in uno zaino. Mauro e Matteo degli Slim Dogs, grazie ai loro anni di esperienza nel campo delle produzioni indipendenti, analizzeranno con voi questi vari stili per poi capire come fare ad essere preparati al meglio, al fine di affrontarli con solo l’attrezzatura che potete portarvi sulle spalle.

Per registrarsi, cliccate QUI

Martin Benes

Ore 10.00-12.00 – Sabato 5 ottobre

“I fondamenti del blending creativo in Photoshop” – Workshop

Quota di partecipazione: 17,22 euro

Le immagini comunicano più di mille parole ed è compito di ogni digital artist rispettare determinate regole al fine di creare immagini creative, dall’aspetto realistico e avvincente. Argomenti del workshop saranno gli elementi più importanti e le tecniche essenziali, allo scopo di creare dei blending creativi tra più immagini e dare vita a immagini di fantasia uniche. Nel dettaglio, si analizzerà come ritagliare correttamente le immagini, regolare i colori, aggiungere i lens flare, comprendere sorgenti luminose e rapporto tra luci e ombre.

Scopriremo insieme come realizzare ombre realistiche, illuminare correttamente una scena e quali sono i segreti del mestiere utilizzati nei blending creativi e nei progetti professionali.

Il workshop è adatto a tutti i creativi e fotografi che desiderano approfondire l’utilizzo di Photoshop sia dal punto di vista tecnico che teorico, al fine di comprendere la corretta logica delle fusioni di più immagini.

Per registrarsi, e fare anche richiesta per utilizzare un monitor professionale BenQ durante il workshop, cliccate QUI

Ore 12.00-14.00 – Sabato 5 ottobre

“Il metodo definitivo per lo scontorno dei capelli e peli con Photoshop” – Workshop

Quota di partecipazione: gratuito

Lo scontorno dei capelli è una delle problematiche più comuni per ogni retoucher e fotografo. Esiste una tecnica definitiva per lo scontorno dei capelli? Scopriamola con Martin Benes!

Un workshop che abbraccia a 360° la problematica dello scontorno dei capelli e fornisce alcuni spunti per approcciare l’argomento in modo semplice e rapido.

Nel dettaglio, saranno analizzate le tecniche per scontornare correttamente ogni tipo di capelli, le regole che bisogna considerare e le direttive che deve seguire il fotografo per ottenere lo scontorno perfetto.

Infine, verranno esaminate le tecniche migliori e quelle che non dovrebbero essere prese in considerazione.

Per registrarsi e fare anche richiesta per utilizzare un monitor professionale BenQ durante il workshop, cliccate QUI

Massimo Nava

Ore 10.00-12.00 – Domenica 6 ottobre

“After effects: strumenti essenziali per visual artists” – Workshop

Quota di partecipazione: 17,22€

La comunicazione è visione. Oggi come in futuro, sempre di più, in formato video. Dalla motion graphics alle Stories, dai “tradizionali” mass-media ai canali on-demand ogni creativo ha bisogno di una nuova dimensione “animata” al passo con i tempi: veloce, coinvolgente, emozionante!

Per questo è necessario conoscere il software più importante per i creativi: After Effects. Impariamo insieme i fondamentali di uno strumento prezioso in grado di adattarsi a ogni contesto creativo e ad ogni abilità e ruolo professionale, in formato accessibile anche ai non- esperti: grazie alle funzionalità native o alcuni ottimi plugin facilmente accessibili è possibile integrare AE nel proprio flusso di lavoro in modo rapido ed efficace!

Una nuova dimensione per dare una marcia in più ad ogni progetto: che sia 2D, 3D o dedicato a Social Media e Vj!

Per registrarsi e fare anche richiesta per utilizzare un monitor professionale BenQ durante il workshop, cliccate QUI

Ore 12.00-14.00 – Domenica 6 ottobre

“Oltre la visibilità: social & media per visual artists” – Workshop

Quota di partecipazione: gratuito

La via più breve verso il successo passa per i Social Media, ma serve il giusto approccio per emergere dalla massa indistinta.

Essere visibili, mostrarsi e mostrare le proprie abilità, raccontare il proprio stile e le competenze personali è una necessità per trasformare l’identità di ogni autore in un’esperienza narrativa, coinvolgente e funzionale (o dedicata alla vendita di prodotti artistici/creativi).

È importante conoscere il panorama aggiornato delle piattaforme sociali (principali o secondarie) e scegliere una strategia adatta per i contenuti personali, le Community alle quali rivolgersi oppure i canali per vendere prodotti artistici e digitali.

Il workshop è dedicato a tutti gli autori (amatoriali o professionali) e si concentrerà sui topic: social portfolio & storytelling (transmediale), marketplaces e modelli di business, Community e posizionamento, Arts & Selling (Piattaforme dedicate e Social shop personali come Instagram, Pinterest e altri).

Per registrarsi e fare anche richiesta per utilizzare un monitor professionale BenQ durante il workshop, cliccate QUI