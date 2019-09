Zyxel porta il valore per il partner sul territorio con il nuovo Zyxel Channel TOUR

Lo Zyxel Channel TOUR è un tour di 14 tappe organizzato in collaborazione con i distributori, per raggiungere i Partner su tutto il territorio nazionale

Dopo l’importante appuntamento con lo Zyxel Channel HUB, il 16 ottobre 2019 al FICO di Bologna, mercoledì 23 ottobre prende il via il più tradizionale Zyxel Channel TOUR, un roadshow organizzato in collaborazione con i distributori Zyxel che porta in giro per l’Italia i temi affrontati durante il Zyxel Channel HUB (per informazioni e iscrizioni: http://channelhub.zyxel.it/).

Gli obiettivi vendor-distributore sono comuni: incontrare nuovi rivenditori e partner, sviluppare e rafforzare le relazioni di business, presidiare insieme il territorio. Si parte da Roma, passando per Milano, Torino, Firenze, Napoli, Cagliari, Bari e molte altre città, da Nord a Sud.

Perché è importante partecipare? Per i rivenditori è un momento di formazione e aggiornamento sulle nuove soluzioni in ottica MSP ed è l’opportunità per incontrarsi e scambiare idee con il team Zyxel.

Zyxel Channel TOUR vuole consolidare la collaborazione vendor-distributore, combinando i diversi punti di forza per una formula vincente: formazione, soluzioni complete, supporto commerciale/tecnico e capillarità sul territorio.

ZYXEL CHANNEL TOUR – le tappe

23 ottobre 2019 ESPRINET Roma

24 ottobre 2019 ESPRINET Cagliari

24 ottobre 2019 EXCLUSIVE NETWORKS Torino

29 ottobre 2019 COMPUTER GROSS Firenze

6 novembre 2019 BREVI Brescia

7 novembre 2019 BREVI Padova

12 novembre 2019 ESPRINET Cesano Boscone

14 novembre 2019 GEMM Bologna

21 novembre 2019 EXCLUSIVE NETWORKS Milano

26 novembre 2019 COMPUTER GROSS Napoli

28 novembre 2019 GEMM Treviso

03 dicembre 2019 COMPUTER GROSS Bari

05 dicembre 2019 BREVI Genova

12 dicembre 2019 BREVI Nova Milanese

Per informazioni e iscrizioni visita il sito http://zymosaic.zyxel.it/