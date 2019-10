Coop Svezia si affida a JDA

Coop Svezia implementerà le soluzioni di Category Management di JDA per gestire e localizzare i planogrammi di oltre 800 negozi

In un’ottica di sostenibilità, ridurre gli sprechi è una priorità fondamentale per i retailer della GDO. Anche per Coop Svezia la sostenibilità è un obiettivo strategico, che interessa tutte le attività e tutti i processi.

La scelta di adottare le soluzioni di Category Management di JDA Software, si inserisce in questo contesto. Infatti, Coop Svezia si è posta obiettivi di riduzione degli sprechi e miglioramento della disponibilità dei prodotti in ciascuno degli oltre 800 negozi.

Coop Svezia, già cliente di JDA per la soluzione JDA Advanced Warehouse Replenishment, ha deciso di ampliare l’utilizzo di soluzioni JDA per incrementare con successo la localizzazione degli assortimenti in risposta alle esigenze differenziate e specifiche della domanda, promuovendo al contempo azioni atte a migliorare la sostenibilità delle proprie attività.

Coop Svezia è uno dei più grandi attori della distribuzione organizzata in Svezia, con oltre 800 negozi in tutto il paese e 3,5 milioni di soci, raggruppati in 30 associazioni di consumatori. Coop intende offrire beni a prezzi accessibili, un assortimento sostenibile e format di vendita differenziati e specifici.

Un migliore coinvolgimento della clientela e un’esperienza di acquisto d’eccellenza rappresentano per Coop Svezia due priorità nella definizione delle strategie di supply chain. Differenziare e migliorare l’offerta nei negozi in base alle esigenze dei consumatori è fondamentale per aumentare la fidelizzazione, incrementare le visite e la soddisfazione dei clienti.

La localizzazione è stata una delle sfide e dei motivi che hanno spinto Coop Svezia a scegliere JDA Category Management per automatizzare la definizione dei planogrammi e consentire una pianificazione degli scaffali dei punti vendita in base alle specificità della domanda locale. Il miglioramento e la personalizzazione dell’assortimento nei negozi Coop porteranno alla riduzione degli sprechi, una priorità per l’azienda che punta alla sostenibilità in tutte le aree della propria attività.

Coop implementerà le soluzioni di JDA Category Management per supportare strategia e vision, e ottenere livelli di visibilità e conformità mai raggiunti prima. JDA automatizzerà il processo di gestione di spazi e categorie, e migliorerà le comunicazioni con i dipendenti in negozio per facilitare il rispetto delle linee guida.

Con JDA, Coop sarà anche in grado di creare, gestire, analizzare, ottimizzare e distribuire planogrammi dettagliati in ogni store. Per soddisfare le esigenze di localizzazione, Coop potrà creare piani di categoria specifici per ciascun punto vendita che ottimizzano la posizione, le performance e il layout delle categorie di prodotti per soddisfare con precisione la domanda dei consumatori locali e aumentare le vendite.

“Con JDA, Coop Svezia offrirà sempre ai propri clienti i prodotti giusti sugli scaffali giusti nel negozio giusto,” ha dichiarato Johan Reventberg, Presidente EMEA, JDA. “Una gestione delle categorie che fa leva su strumenti avanzati permetterà a Coop Svezia di ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse, contribuendo a rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità, che rappresenta sempre più una priorità sia per i retailer sia per i consumatori”.