Aikom a Sicurezza 2019 con un focus su cloud e integrazione

Aikom sarà a Sicurezza 2019, a Fiera Milano, dal 13 al 15 novembre al padiglione 5, stand L08 M09

Aikom Technology, distributore a valore aggiunto di soluzioni wireless broadband, incontrerà a Sicurezza (13-15 Novembre, Fiera Milano) rivenditori e system integrator che si occupano di tecnologie e sistemi per la sicurezza.

Aikom sarà presente al padiglione n. 5, stand L08 M09, insieme ad alcuni dei suoi vendor più rappresentativi per questo segmento di mercato: Cambium Networks, Motorola Solutions, Avigilon, Selea, Commend, R&M, Peplink, Fluidmesh, EKS.

Focus su Cloud e innovazione

Gli spazi Aikom Technology saranno organizzati intorno a totem pro-attivi: l’obiettivo è far toccare con mano gli apparati ai visitatori e testare insieme a loro i nuovi software e le innovative funzionalità per la gestione in remoto dei device più innovativi.

Tante le novità allo stand Aikom: le parole d’ordine saranno “Cloud” e “integrazione”, proprio ad indicare che la sicurezza di persone e spazi viene oggi garantita su spazi virtuali, attraverso tecnologie che si parlano, realizzando soluzioni così semplici e fluide nell’utilizzo da diventare veri e propri prodotti di design, funzionali, innovativi, esteticamente apprezzabili.

Aikom Technology, con un portafoglio di brand pensato per soddisfare le esigenze dei system integrator, offre al canale non solo le migliori tecnologie ma anche team dedicati e verticali, supporto pre e post vendita di tipo tecnico, finanziario, commerciale e marketing.

Formazione al centro

Per Aikom la fiera SICUREZZA è anche l’occasione per fare formazione e divulgazione.

Il 13 Novembre alle ore 12:45 Aikom propone uno speech dedicato a chi si occupa di videosorveglianza cittadina dal titolo “La lettura delle targhe? Non basta” tenuto da Simone Zani, Sales Manager SELEA. Si parlerà delle nuove soluzioni SELEA e del perché sia importante puntare su sistemi di video sorveglianza integrati con soluzioni di lettura targhe evoluti, che possano essere di vero aiuto e ausilio alle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza cittadina.

Il 14 Novembre alle ore 12:30, allo stand Aikom Technology, si terrà un vero e proprio momento formativo per chi vende tecnologie di sicurezza con Fabrizio Badiali (docente di Ethos Academy) dal titolo “Vendere… Sicurezza! La fortuna è il punto di incontro tra la preparazione e le occasioni”, in cui si cercherà di dare delle risposte alle attuali sfide del mercato per vendere di più.