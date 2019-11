La serie cnPilot di Cambium si rinnova

Cambium Networks annuncia le nuove soluzioni Wi-Fi cloud managed della serie cnPilot

Cambium Networks, annuncia le nuove soluzioni cnPilot, per una connettività affidabile e conveniente in ogni scenario di utilizzo. Si tratta di tre nuovi access point e del nuovo dispositivo di gestione cnMaesto c4000. Queste nuove soluzioni supportano efficacemente le esigenze di connettività business e residenziale, lo switchig ethernet e la gestione cloud multi-sito.

“Gli operatori di rete e i Managed Service Provider (MSP) sono costantemente sotto pressione per offrire ai clienti più valore e una migliore tecnologia a un prezzo competitivo – ha affermato Daran Hermans, direttore Product Line Management di Cambium Networks -. Questi tre nuovi prodotti Wi-Fi di livello enterprise, combinati con la gestione del cloud attraverso il pannello di controllo offerto da cnMaestro, garantiscono più opzioni e maggiore controllo della rete, senza canoni ricorrenti. Le soluzioni Cambium Networks Enterprise includono il Wi-Fi “zero-touch”, un set di funzionalità che automatizzano l’aggiunta dei dispositivi, utilizzano il provisioning basato su policy e si auto-ottimizzano per soddisfare le esigenze del Wi-Fi ad alta capacità”.

“Cambium Networks ha progettato una soluzione in grado di ridurre i costi per gli IT manager di aziende che operano in ambito retail, logistica, istruzione, hospitality e Managed Service Provider – ha sottolineato Scott Imhoff, Senior Vice President Product Management and Marketing di Cambium Networks -. Utilizzando un’architettura basata su intelligenza distribuita e “cloud-first”, il sistema di gestione end-to-end cnMaestro e gli access point cnPilot consentono a operatori IT e MSP aziendali di sviluppare con facilità le proprie reti.”

Ecco i nuovi prodotti più in dettaglio:

• cnPilot e505, access point per outdoor 802.11ac Wave 2, dal design compatto, progettato per installazioni urbane ad alta densità, dove può essere installato rapidamente e con un basso impatto.

• cnPilot e510 802.11ac Wave 2, sempre per implementazioni esterne, offre alte prestazioni in un ampio spettro di condizioni ambientali, dotato di certificazioni EN 61373 e EN 50121 relativamente a resistenza a urti e vibrazioni e compatibilità elettromagnetica, coesiste con ESD e LTE, resistenza ad acqua e polvere a norma IP67.

• cnPilot e425H – access point da parete 802.11ac Wave 2, progettato per installazioni in ambito hospitality ad alta densità, per offrire connettività perfetta in ogni stanza.

• cnMaestro c4000 Appliance, un server locale montato su rack, dotato di software di controllo cnMaestro preinstallato, ideale per le situazioni in cui la gestione cloud non è possibile.