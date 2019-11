NEC Lancia il nuovo MediaPlayer Raspberry Pi

Modulare e gratuito il nuovo Media Player NEC offre grandi performance, gestione della multimedialità e soluzioni signage future-proof

NEC Display Solutions Europe ha annunciato il suo ultimo MediaPlayer per soluzioni di digital signage. Il software MediaPlayer sarà pre-installato nei moduli NEC Raspberry Pi senza alcun costo aggiuntivo offrendo semplicità di set-up e gestione, performance ‘out-of-the-box’ e grande customizzazione. Caratteristiche ideali nel mercato retail e ristorazione oltre che nei settori corporate ed entertainment.

Il nuovo MediaPlayer

Il MediaPlayer rappresenta un’intuitiva soluzione di digital signage plug-and-play, facile da installare e personalizzare. Con il nuovo Media Player NEC, le esperienze visuali immersive in tempo reale sono ora più veloci e facile da settare, veicolando al target informazioni e messaggi adv dinamici ed aggiornati.

Questa soluzione modulare SoC Media Player può essere integrata con facilità all’interno di tutti i display NEC che prevedano lo slot Raspberry Pi. Questo consente una facile gestione remota sia con schermi singoli che multipli, configurando tramite browser una playlist e l’indirizzamento dei contenuti video con la possibilità di gestire centralmente i device. E’ possibile scegliere diversi formati di media e contenuti web per qualsiasi tipo di necessità.

La natura modulare del Media Player NEC rappresenta una garanzia per il futuro. Nils Karsten, Strategic Alliance Manager di NEC Display Solutions Europe afferma: “La caratteristica chiave unica del nostro nuovo Media Player è la possibilità di operare come hub per società partner in modo da consentire un’installazione lineare di tutti i sistemi CMS supportati, direttamente attraverso il nostro Media Player. A fronte di future necessità o cambiamenti di mercato, possiamo persino estendere la sua funzionalità ed aumentarne le performance.”

“Grazie alle sue dimensioni equiparabili a quella di di una carta di credito, il modulo Raspberry Pi viene sempre più adottato dagli utenti business e scelto per una vasta gamma di applicazioni industriali e professionali, come per l’automazione della produzione e del punto vendita. Il nuovo Media Player NEC abbraccia semplicità e progettazione aperta in linea con la filosofia Raspberry Pi,” afferma Eben Upton, Chief Executive, Raspberry Pi Trading. “L’architettura con cui è stato progettato Raspberry Pi è caratterizzata da semplicità, scalabilità e customizzazione. Le barriere di ingresso sono ridotte al minimo cosicchè ciò che si può raggiungere è praticamente privo di limiti.”

NEC MediaPlayer sarà disponibile a partire da febbraio 2020 e verrà pre-installato in tutti I display LCD della Serie V OMP ma è anche compatibile con qualsiasi display NEC che supporti l’integrazione Raspberry Pi.