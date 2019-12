LivePerson presenta SocialConnect e EmailConnect

Le nuove soluzioni consentono ai brand di gestire volumi massicci di informazioni e portare i clienti verso canali di messaggistica più efficaci

LivePerson, specialista globale nelle soluzioni di conversational commerce, presenta SocialConnect e EmailConnect, integrando i social media e la posta elettronica nella piattaforma LiveEngage. Questo offrirà ai brand la possibilità di gestire con facilità le conversazioni dei clienti indipendentemente dai canali in cui queste avvengono – tutto in un unico luogo.

Tramite SocialConnect e EmailConnect, i brand possono ora gestire l’enorme volume di email, le menzioni nei social e i messaggi direct che ricevono, tutto nella stessa piattaforma conversazionale che utilizzano per gestire canali di messaggistica quali Apple Business Chat, WhatsApp, SMS, Facebook Messenger e altro ancora. Ciò consente di eliminare i costi e le inefficienze di utilizzo di servizi e dashboard multiple per gestire i singoli canali.

SocialConnect supporta attualmente le conversazioni Twitter e Facebook pubbliche e private e, a breve, supporterà quelle che avvengono su Instagram, Reddit, YouTube, Linkedin e Google My Business.

L’integrazione dei social e posta elettronica nella piattaforma conversazionale LiveEngage, aiuta i brand a raggiungere i loro obiettivi di business:

● Unificare le operazioni di customer care per migliorare l’efficienza degli agenti, ridurre i costi di formazione e di agenzia, nonché analisi e misurazioni coerenti.

● Ridurre il clamore dei social media per identificare e rispondere alle menzioni critiche del brand.

● Creare nuove opportunità per incrementare il coinvolgimento dei consumatori e le conversioni nei canali di messaggistica preferiti.

● Permettere l’accesso all’intelligenza artificiale di LivePerson e a strumenti basati sull’intenzione per la personalizzazione, l’instradamento delle conversazioni e contenuti consigliati.

A differenza dei sistemi di gestione email e social media tradizionali, SocialConnect ed EmailConnect consentono ai brand di offrire ai clienti la possibilità di passare da una conversazione tramite email a una di messaggistica, da un tweet a un DM, con un semplice clic. Questi canali preferiti offrono ai clienti una migliore customer experience e risultati superiori per i brand. Ad esempio, secondo una ricerca di Gartner, gli SMS superano le email in termini di tassi di apertura (20% per le email contro il 98% degli SMS) e tassi di risposta (6% per le email e 45% per gli SMS).