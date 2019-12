Il futuro secondo NEC a ISE 2020

NEC mostrerà a ISE la sua visione per spazi di lavoro moderni, digital signage del futuro e visualizzazioni in grandi ambienti

NEC Display Solutions Europe sarà presente ad Integrated Systems Europe (ISE) 2020, nei giorni dall’11 al 14 febbraio presso il RAI di Amsterdam, allo stand 5-R20. ISE è la più grande fiera per i rivenditori e system integrator audio/video dove NEC esporrà le sue ultime soluzioni display ed innovazioni tecnologiche.

L’edizione di quest’anno mostrerà le soluzioni di digital signage e collaboration del futuro necessarie alle organizzazioni per rinnovarsi e adattarsi ai cambiamenti rapidi degli uffici e degli ambienti di lavoro moderni. Lo stand di NEC mostrerà le sue tecnologie display e le soluzioni raggruppate in 3 aree principali: collaboration nell’ambiente di lavoro, signage di prossima generazione e visualizzazione in grandi ambienti per emozionare e catturare l’attenzione.

Lo showcase dimostra come le aziende possano favorire una maggiore collaborazione ed efficienza tra i propri dipendenti con strumenti di condivisione e visualizzazione efficaci. Le soluzioni includono l’ultima versione di NEC InfinityBoard, una soluzione all-in-one per utenti professionali, che hanno ora a disposizione l’applicazione Quicklaunch meeting. Quicklaunch offre la funzionalità one-click join per oltre 30 provider di sistemi di conferenza e la possibilità di lanciare applicazioni, condividere da qualsiasi device e molte altre funzioni all’interno di un ambiente protetto.

Inoltre, NEC presenterà in preview la prossima generazione dei suoi display a grande schermo super versatili e future-proof e l’ultima gamma di LED Direct View per visualizzazioni plug-and play e su larga scala. I nuovi modelli a LED completano il portfolio high-end con passi di pixel ancora più fini per la miglior esperienza di visione anche negli ambienti più luminosi.

NEC mostrerà anche il suo software NEC MediaPlayer di recente introduzione, un software preinstallato su Raspberry Pi, che consente un’operatività out-of-the-box stand-alone intuitiva e flessibile così come l’installazione di applicazioni di terze parti per una migliore integrazione all’interno di una vasta gamma di scenari digital signage.

I visitatori potranno osservare le soluzioni NEC all’interno di situazioni ed ambienti realisitici, dalla reception al wayfinding al QSR, ricevendo un quadro completo di tutte le possibilità e prestazioni. Il personale NEC presente in fiera fornirà tutte le informazioni e spiegazioni, oltre a dimostrazioni one-to-one dell’offerta completa a disposizione.