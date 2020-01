Sicurezza certificata per il TOUGHBOOK 55 Panasonic

I PC secured-core sono i dispositivi Windows 10 più sicuri fin dal primo utilizzo, con protezione hardware, firmware, software e di identità integrata

Il TOUGHBOOK 55 Panasonic lanciato lo scorso settembre nelle versioni HD, Full-HD e Full-HD Touch Screen è il primo device semi-rugged a entrare nella categoria dei PC Windows più sicuri. Progettato per un utilizzo mission-critical nei settori che trattano dati sensibili, un PC Secured-core permette a chi lo usa di eseguirne l’avvio in tutta sicurezza, proteggere il device dalle vulnerabilità firmware, difendere il sistema operativo dagli attacchi e bloccare l’accesso non autorizzato a dispositivi e dati, grazie a un sistema avanzato di autenticazione e controllo degli accessi.

La combinazione flessibile di opzioni biometriche, come il lettore contactless di smart card, il lettore di impronte digitali e la fotocamera frontale, consentono ai clienti di poter personalizzare il dispositivo in base al settore e alle necessità, sfruttando allo stesso tempo le qualità di un PC secured-core.

Personalizzazione del device in base all’attività svolta sul campo

Il notebook TOUGHBOOK 55 (disponibile a un prezzo consigliato a partire da 1.988 euro + IVA per la configurazione base) stabilisce un nuovo standard in fatto di sicurezza e flessibilità per i dispositivi semi-rugged. Per la prima volta, gli utenti possono personalizzare il proprio device per svolgere diverse attività sul campo.

Protetto da minacce fisiche e digitali

Il TOUGHBOOK 55 è protetto fin dalla sua accensione, durante l’utilizzo e fino allo spegnimento del dispositivo. Le sue caratteristiche rugged lo proteggono dai danni fisici, mentre la flessibilità di personalizzazione consente di rimuovere facilmente la memoria per proteggere i dati sensibili e le funzionalità Secured-core impediscono dannosi attacchi al sistema.

Il processore Intel Core i5 vPro di ottava generazione, combinato con i componenti all’avanguardia Panasonic e le funzionalità di Windows 10 Pro, assicurano la massima protezione contro gli attacchi firmware. Inoltre grazie alla fase BIOS l’accesso ai device e ai relativi dati è protetto da qualsiasi attacco, anche quando l’OS è in modalità stand-by.

Massima versatilità: basta uno “switch, fit and click”

Oltre a un livello di sicurezza leader nel mercato, il notebook semi-rugged TOUGHBOOK 55, dal design sottile e leggero, migliora radicalmente flessibilità e produttività della forza lavoro, e allo stesso tempo offre alle aziende un ritorno massimo sull’investimento.

Il TOUGHBOOK 55 Panasonic è un notebook clamshell che consente a chi lo utilizza di migliorare le capacità grafiche, aggiungere un lettore smart card, aumentare lo spazio di archiviazione oppure inserire un lettore DVD o Blu-Ray semplicemente inserendo l’unità necessaria nel nuovo Slot Universale TOUGHBOOK. Inoltre, è possibile utilizzare lo slot di espansione frontale per integrare un lettore di impronte digitali, RFID o lettore di smart card, oppure per aggiungere una seconda batteria.

Al momento dell’acquisto, è possibile personalizzare 3 porte aggiuntive sul dispositivo scegliendo tra slot di espansione, VGA, True Serial e una a scelta tra quarta porta USB, seconda GLAN o Rugged USB 2.0.

Evoluzione del glorioso TOUGHBOOK 54, il nuovo TOUGHBOOK 55 è più flessibile, veloce, resistente, sicuro e duraturo rispetto al suo predecessore, ma rimane comunque pienamente compatibile con i suoi accessori, tra cui dock per veicoli e replicatori di porte.

Ideale per il lavoro in mobilità

Il TOUGHBOOK 55 è un device semi-rugged con l’aspetto di un business notebook. È leggero (2,08kg), sottile (32,8mm) e facile da trasportare grazie alla robusta maniglia dal design premium. Ciononostante, è più resistente del suo predecessore, grazie alla certificazione Ingress Protection Rating IP53 contro polvere e schizzi d’acqua e alla resistenza alle cadute da un’altezza massima di 91cm (MIL-STD810H ). Anche l’operatività a temperature estreme è stata migliorata, per lavorare senza difficoltà da -20°C a +60°C.*

Con un’autonomia migliorata di un massimo di 20 ore, per un totale di 40 ore di autonomia estesa con l’aggiunta di una seconda batteria hot swap, il TOUGHBOOK 55 non è solo flessibile, ma anche instancabile.

Come riferito in una nota ufficiale da Luca Legnani, European Marketing Manager per Panasonic Mobile Solutions Business Division – Europe: «Man mano che le minacce e gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati, i clienti sono alla ricerca di nuove soluzioni in grado di fornire un livello di sicurezza completo. Questo è un fattore molto importante nei settori in cui le informazioni sono altamente sensibili, come ad esempio servizi di emergenza, difesa o settore pubblico, e per chi ricopre determinati ruoli, come senior executives, R&D manager o lavoratori sul campo, i cui dispositivi mobili contengono informazioni sensibili su clienti e aziende».