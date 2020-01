La Leadership Matrix di Canalys si basa sui riscontri ricevuti dagli operatori del canale nel corso di 12 mesi e sulla valutazione di performance, strategia, investimenti, esecuzione e iniziative pianificate dei vendor da parte di un analista esperto di Canalys. Nutanix ha ottenuto lo status di Champion classificandosi tra i partner con i punteggi più alti e con la crescita anno su anno più elevata in queste aree

Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, ha ottenuto lo status di Champion nella ricerca Canalys EMEA Channel Leadership Matrix per il 2019 e è, secondo lo studio, l’azienda per le infrastrutture iperconvergenti con la miglior posizione in classifica per quanto riguarda la gestione del canale in EMEA.

La leadership Matrix di Canalys

La Leadership Matrix di Canalys si basa sui riscontri ricevuti dagli operatori del canale nel corso di 12 mesi e sulla valutazione di performance, strategia, investimenti, esecuzione e iniziative pianificate dei vendor da parte di un analista esperto di Canalys.

Nutanix ha ottenuto lo status di Champion classificandosi tra i partner con i punteggi più alti e con la crescita anno su anno più elevata in queste aree.

“Il 2019 è stato un anno di straordinaria crescita per il business di Nutanix attraverso i partner di canale in EMEA. Abbiamo lanciato nuovi e interessanti programmi di canale e abbiamo dato un forte impulso ai clienti”, spiega Cyril VanAgt, Senior Director of Channel Sales in EMEA di Nutanix. “È un momento di grande soddisfazione per Nutanix e una conferma del fatto che i nostri continui investimenti nelle vendite, nel marketing, nelle risorse di abilitazione e nell’assistenza ai clienti contribuiscono al successo dei nostri partner”.

Lo status di Champion: un riconoscimento importante

Lo status di Champion di Nutanix riflette l’impegno dell’azienda nel favorire relazioni commerciali semplici ed efficaci all’interno del proprio programma di canale strategico e nel dare priorità agli investimenti che aumentano la redditività dei partner.

L’approccio di Nutanix è molto apprezzato dai partner stessi che, secondo il rapporto di dicembre di Canalys, hanno specificamente classificato Nutanix tra le prime due posizioni nelle seguenti aree:

Il primo posto per la qualità del supporto tecnico ai partner di canale

Il primo posto per le attività marketing e di lead generation

Il primo posto in termini di crescita attraverso i servizi e il supporto

Al secondo posto in termini di disponibilità e fornitura dei prodotti

Al secondo posto in termini di semplicità nella collaborazione commerciale

“La relazione con il team del programma di canale di Nutanix si è rilevata sin da subito una vera e propria partnership”, conclude Will Carver, UK Alliances and Partnerships Director di SCC. “Nutanix ha investito nel successo di SCC e ci ha dotato degli strumenti e delle conoscenze necessarie per stimolare le vendite e supportare i nostri clienti”.