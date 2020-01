Le soluzioni Ricoh per la Collaboration a ISE 2020

Il workplace-as-a-service di Ricoh sarà tra i protagonisti presso la principale fiera per i professionisti del mondo audio-video. L’appuntamento è dall’11 al 14 febbraio all’Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre

A ISE 2020 saranno sotto i riflettori le più recenti innovazioni Ricoh in grado di migliorare la collaborazione e la produttività degli ambienti di lavoro.

Ricoh presenterà la propria offerta nell’ambito dei Communication Services, mostrando in che modo, grazie alle proprie competenze di system integrator, sia in grado di realizzare progetti completi in un’ottica di workplace-as-a-service.

Tra le tecnologie a disposizione dei visitatori vi sarà la nuova gamma di Ricoh Collaboration Board. Evoluzione delle lavagne interattive, queste soluzioni integrano uno schermo con dimensioni fino a 75 pollici, un’interfaccia intuitiva e funzionalità audio-video avanzate.

Presso lo stand di Ricoh (Padiglione 11, Stand A110) verranno organizzate demo relative ad esempio alle lavagne interattive con l’add-on che le collega a Office 365, a Ricoh Integrated Collaboration Cloud (RICC), che mette a disposizione un assistente virtuale per la gestione delle riunioni, e alla Reactive Suite che rende la collaborazione più smart.

I visitatori potranno scoprire l’ampio ecosistema di soluzioni Ricoh in ambito Workplace Management, Digital Signage, Unified Communication e Video & Collaboration, e incontrare i professionisti Ricoh per approfondire in che modo trasformare il modo di lavorare e utilizzare al meglio gli spazi di lavoro.

Oscar Mellegers, Head of Marketing EMEA, Communication Services, Ricoh Europe, commenta: “Le aziende di tutta Europa hanno necessità di sviluppare ambienti di lavoro che integrino aspetti quali produttività, flessibilità, sicurezza e una user-experience ottimale. In questo contesto le tecnologie giocano un ruolo fondamentale. Una nuova ricerca Ricoh mette in evidenza come la maggior parte dei dipendenti europei si aspetta che la propria impresa metta a loro disposizione la formazione e gli strumenti necessari per stare al passo con i cambiamenti. A ISE 2020 mostreremo come, grazie al nostro supporto, le aziende possano conseguire questi obiettivi e raggiungere nuovi orizzonti di produttività”.