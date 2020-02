Lexmark: più potenza per il programma di canale Connect

Lexmark: “vogliamo consentire ai partner di attingere facilmente alla nostra ampia gamma di strumenti, risorse e competenze. Sarà più semplice per loro iscriversi, operare e ottenere vantaggi”

Lexmark ha introdotto in Lexmark Connect, il suo partner program globale una serie di miglioramenti pensati per consentire al canale di ottenere nuovi livelli di successo.

Lexmark Connect offre infatti accesso a soluzioni e tecnologie di imaging innovative, oltre a strumenti, risorse e vantaggi che aiutano a beneficiare di maggiori opportunità di business e migliorare i profitti.

“In un’ottica di crescita, è fondamentale che un programma per i partner dia priorità alla semplicità. Abbiamo potenziato Lexmark Connect tenendo presente questo aspetto”, dichiara Thomas Valjak, Vice President, EMEA Channel Sales di Lexmark. “Vogliamo consentire ai partner di attingere facilmente alla nostra ampia gamma di strumenti, risorse e competenze. Sarà più semplice per loro iscriversi, operare e ottenere vantaggi”.

Oltre alle promozioni e ai vantaggi finanziari che motivano i team di vendita a crescere e a massimizzare i profitti, Lexmark Connect è strutturato per premiare il successo dei partner.

“Grazie al nostro approccio a più livelli, crescita e guadagni sono proporzionali”, aggiunge Valjak.

Lexmark Connect offre diverse opzioni per un’esperienza personalizzata basata sullo specifico modello di business del partner e relativa base clienti – per Business Solutions Partner, Partner Commerciali e Distributori.

I Business Solutions Partner possono offrire valore aggiunto ai propri clienti sfruttando informazioni che consentono loro di porsi come consulenti di fiducia, elevando il livello delle conversazioni e, conseguentemente, favorendo un incremento nelle vendite. Le risorse aiutano i partner ad ampliare le proprie capacità interne e migliorare le performance di vendita, incluso il supporto diretto da parte di un commerciale. I Partner Commerciali hanno l’esigenza di muoversi rapidamente, per questo forniamo loro gli strumenti per operare in modo più agile e veloce.

“Desideriamo inoltre intensificare la nostra azione sui Distributori per avvicinare al programma un maggior numero di rivenditori, in particolare nell’open market. Nel complesso abbiamo pianificato un aumento degli investimenti congiunti con i partner di tutti i settori per comunicare ai loro clienti l’offerta delle nostre soluzioni, premiando la crescita sulla base dei risultati raggiunti”, continua Valjak.

Lexmark Connect offre ai partner informazioni esclusive e soluzioni personalizzate, dal training alle competenze allargate, per consentire loro di differenziare ulteriormente la propria offerta.

I principali vantaggi e miglioramenti ai programmi di canale per il 2020 includono:

• Modelli di business più personalizzati, per un’esperienza ottimizzata sulla base di esigenze e obiettivi specifici

• Un programma strutturato su più livelli che consente di guadagnare crescendo

• Nuove opportunità di training e formazione per accrescere conoscenza e competenze

• Supporto, promozioni e incentivi per ricompensare l’impegno nelle vendite

• Accesso semplice e immediato a PartnerNet, il portale dedicato ai partner Lexmark

“I miglioramenti apportati al programma Lexmark Connect testimoniano l’impegno dell’azienda nel favorire il successo dei nostri partner, mettendoli in condizione di offrire dispositivi sicuri e affidabili, differenziare le proprie competenze e generare una crescita del business. Lexmark Connect mette nelle loro mani la qualità del nostro marchio, frutto di progettazione mirata, tecnologia pluripremiata, esperienza e sicurezza leader del settore”, conclude Valjak.