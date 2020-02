Logitech si conferma ancora vincitore dei GOOD DESIGN Awards e iF DESIGN Awards 2020 con la premiazione di 25 prodotti dei brand Logitech, Logitech G, ULTIMATE EARS, Jaybird e ASTRO

Logitech si conferma ancora vincitore, per il decimo e nono anno consecutivo, degli iF DESIGN Awards 2020 e GOOD DESIGN Awards 2019 con la premiazione di 25 prodotti dei brand Logitech, Logitech G, Ultimate Ears, Jaybird e ASTRO.

Gli iF DESIGN Awards premiano i prodotti basandosi su criteri come innovazione ed elaborazione, funzionalità, estetica e posizionamento. Riconosciuti come simbolo dell’eccellenza del design in tutto il mondo, gli iF DESIGN AWARDS sono giudicati da 60 esperti provenienti da oltre 20 paesi.

I GOOD DESIGN Awards sono invece uno dei più prestigiosi e riconosciuti premi di design a livello internazionale organizzato annualmente dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.

“Il design non è solo estetica”, afferma Alastair Curtis, Chief Design Officer di Logitech “Si tratta di come i prodotti funzionano e sono integrati nella nostra vita. Il design è al centro di tutto ciò che riguarda Logitech. Siamo onorati di continuare a ricevere riconoscimenti da programmi prestigiosi come iF DESIGN e GOOD DESIGN Awards”.

I prodotti vincitori sono stati:

iF DESIGN Awards

GOOD DESIGN Awards